Производственные предприятия АК «Узбектелеком» — произведено в Узбекистане специально для абонентов компании!

В рамках проведения мероприятий, посвященных 26-летию Государственной независимости Республики Узбекистан, Акционерная компания «Узбектелеком» организовала брифинг «Производственные предприятия АК «Узбектелеком» — произведено в Узбекистане специально для абонентов компании!».

Во время мероприятия журналистам было рассказано о том, как совместные предприятия с участием АК «Узбектелеком» производят в свободных экономических зонах Узбекистана импортозамещающее телекоммуникационное оборудование, широко используемое пользователями Узбекистана.

Во время брифинга была представлена продукция, производимая тремя совместными предприятиями, созданными с участием АК «Узбектелеком» и зарубежными инвесторами. Эти совместные предприятия производят широкий ассортимент импортозамещающей продукции на территории СИЭЗ «Навои» и СИЗ «Джизак».

«Продукция, производимая на совместных предприятиях с участием АК «Узбектелеком», широко востребована на телекоммуникационном рынке Узбекистана, как среди предприятий и организаций, так и среди частных пользователей. Это особенно важно в условиях широкомасштабной модернизации сетей телекоммуникаций Узбекистана. – комментирует пресс-служба АК «Узбектелеком» — Наши производственные предприятия не только решают вопросы обеспечения телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистана новейшим оборудованием, изготовленным для работы в условиях Узбекистана и которое раньше закупалось за иностранную валюту, но и обеспечили рабочими местами выпускников наших вузов и колледжей».

Во время брифинга была представлена продукция следующих совместных предприятий:

ООО «Telecom Devices Pro» (Каталог продукции) было основано в 2012 году на территории СИЭЗ «Навои», Основной деятельностью предприятия является производство мобильных и стационарных телефонов стандарта CDMA-450, планшетных компьютеров.

ООО «Telecom Devices Pro» единственное предприятие в Центральной Азии специализированное на производстве устройств стандарта CDMA-450.

СП «Telecom Innovations» (Каталог продукции), расположенное в СИЭЗ «Навои», производит ADSL-модемы и DSLAM-оборудование для абонентов и АТС АК «Узбектелеком», оптические концентраторы для абонентов и АТС АК «Узбектелеком», приемники цифрового телевидения «set-top-box», другое операторское и абонентское оборудование.

СП «Telecom Innovations» производит ADSL-модемы и DSLAM оборудование для абонентов и АТС АК «Узбектелеком».

Производственная мощность нового предприятия составляет более 50 тысяч цифровых приемников в год. Поскольку производство организовано в СИЭЗ «Навои», стоимость конечной продукции за счет льгот, предоставляемых размещенным здесь предприятиям, ниже зарубежных аналогов.

На сегодняшний день компания, в точности следуя своему названию, стремится преподнести каждому потребителю самые последние достижения в сфере электронной телекоммуникационной техники и доказательство этому – сама номенклатура производимой нами продукции. Приёмники цифрового телевидения (Set –Top- Box) трех видов, начиная с самого простого и включая модель Hi-End класса – TI-FT-6144-IR-SD, способного принимать как открытые, так и закрытые каналы цифрового вещания в кодировке Irdeto 2, внешние ADSL модемы с поддержкой стандарта ADSL2+, мультиплексоры — DSLAM. Продукция СП Telecom Innovations широко используется на сетях телекоммуникаций и абонентами компании «Узбектелеком», а приёмники Set–Top-Box активно предлагаются абонентам компании UZDIGITAL TV.

В соответствии с распоряжением Президента Республики Узбекистан от 18 сентября 2013 года «О мерах по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в Республику Узбекистан, и дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества» № Р-4131 в СИЗ «Джизак» было создано совместное предприятие: СП «SMART VISION».

СП «SMART VISION» (Каталог продукции) было создано в рамках проекта «Организация производства IP и видеотелефонов» с участием ZTE и АК «Узбектелеком».

На производственных линиях СП«SMART VISION» ведется производство IP телефонов и видеотелефонов для пользователей сетей xPON.

Все три совместных предприятия зарегистрированы в СИЗ «Джизак», имеют положенные по закону льготы и преференции и получили распоряжение сертификаты соответствия на весь перечень производимой продукции.

Совместные производственные предприятия АК «Узбектелеком» сегодня активно продвигают свою продукцию на ярмарках, отраслевых биржах и международных выставках в целях продвижения своей продукции, как на отечественном рынке, так и на экспорт.