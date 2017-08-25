Mirzo Ulugbek Innovation Center начинает свою работу

Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center 25 августа 2017 года начал принимать заявки и запустил свой официальный сайт – www.muic.uz.

Прием заявок будет осуществляться в онлайн режиме через официальный сайт Инновационного центра в соответствии с положением об Инновационном центре по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center. Также заявки принимаются в явочной порядки или посредством почтовой связи.

Юридические лица, независимо от их места государственной регистрации на территории Узбекистана, могут претендовать на получение статуса резидента Инновационного центра.

Заинтересованные юридические лица смогут найти информацию о Mirzo Ulugbek Innovation Center, требования, права и обязанности резидентов на официальном сайте.

Дирекция Mirzo Ulugbek Innovation Center также будет регулярно предоставлять информацию о зарегистрированных резидентах и мероприятий Инновационного центра на сайте.

Напомним, что Инновационный центр образован указом Президента Узбекистана от 30 июня 2017 года «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике».

Основной задачей Инновационного центра является создание благоприятных условий для формирования и активного развития высокотехнологичных отраслей экономики, основанных на использовании ИКТ, дальнейшего углубления интеграции науки, образования и производства в данной отрасли.

Указом Президента для резидентов Инновационного центра предоставлен ряд льгот и преференций. В частности, резиденты до 1 января 2028 года освобождены от уплаты налогов и обязательных платежей. Доходы работников резидентов будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5%, а ставка страховых взносов в Пенсионный фонд составит 4,5%.

Дирекция Mirzo Ulugbek Innovation Center приглашает IT компании Узбекистана к участию в данном проекте и призывает внести свой вклад развитию информационных технологий в стране. Мы открыты к сотрудничеству.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Дирекцией Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Зиёлилар, 13а

Телефон: (998 71) 289 99 94

E-mail: info@muic.uz

Вебсайт: www.muic.uz