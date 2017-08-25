Модернизация торговой инфраструктуры и новые возможности электронной коммерции АО «УзРТСБ

25 августа 2017 года в центральном офисе акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» состоялся пресс-тур для журналистов на тему «Модернизация торговой инфраструктуры и новые возможности электронной коммерции АО «УзРТСБ». В мероприятии приняли участие представители ведущих масс-медиа, включая работников телевидения, радио, печатных и электронных изданий республики.

Целью пресс-тура стало ознакомление широкой общественности с результатами работ по реконструкции центрального здания, модернизации IT-инфраструктуры УзРТСБ и перспективными возможностями биржи в сфере электронной коммерции.

В ходе мероприятия было отмечено, что УзРТСБ как оператор электронных торгов в товарном сегменте, является высокотехнологичной компанией, которая ориентируется, прежде всего, на интересы и потребности своих клиентов. В этой связи важнейшая роль в стратегии развития биржи отведена освоению новых направлений деятельности и созданию современной, надежной и эффективной торговой инфраструктуры.

Главной идеей модернизации торговой инфраструктуры биржи заключается в создании наилучших условий для всех участников электронных торгов посредством расширения и улучшения качества предоставляемых биржевых услуг, повышения их функциональности и эффективности. В рамках этих задач за последние годы на УзРТСБ проведена масштабная работа по реконструкции центрального здания и модернизации IT-инфраструктуры биржи.

В частности, полностью обновлен фасад и внутренний интерьер здания биржи, модернизирован брокерский торговый зал, помещения оборудованы современными технологическими средствами и каналами связи. Кроме того, созданы отдельные зоны обслуживания для клиентов и приема гостей, где установлены терминалы электронной очереди, справочные LED мониторы и информационные киоски. Новаторские и инженерные решения позволили создать условия для того, чтобы любой посетитель имел возможность контакта с нужными специалистами или брокерами. Новая система обратной связи биржи в свою очередь предоставила возможность проводить постоянный мониторинг и анализ качества оказываемых услуг в интерактивной форме.

В обновлённом торговом зале установлены информационные мониторы, цветное электронное табло для демонстрации итогов торгов и биржевых котировок. При этом, благодаря архитектурным приёмам брокерская площадь увеличилась с 150 до 250 рабочих мест. Основными критериями в организации работы членов биржи стали комфорт, эргономичность и индивидуальный стиль.

В здании также оборудована концептуально новая телевизионная студия для организации съемок и трансляции в эфир обновленной версии корпоративной телепередачи «Новости UZEX», которая отвечает современным трендам ведущих мировых бизнес каналов. Первый выход в эфир нового формата телепередачи ожидается в ближайшие месяцы. В целях повышения знаний и подержания саморазвития сотрудников созданы корпоративная библиотека и учебный центр биржи.

Для своевременного и качественного обслуживания клиентов и обеспечения равного, свободного доступа населения к биржевым услугам в текущем году на всех филиалах биржи запланировано создание современных фронт-офисов с передовыми IT-технологиями, способными обеспечить необходимой информацией и автоматизированной обратной связью. Кроме того, в 2017-2018 годы планируется провести капитальный ремонт в зданиях Хорезмского, Джизакского, и Навоийского филиалов биржи, а также будет построено новое здание ЛО «УзРТСБ» в Сырдарьинской области.

На мероприятии участники пресс-тура смогли подробно ознакомиться с деятельностью творческой группы биржи, отдела информационных технологий, маклериата и фронт-офиса по обслуживанию клиентов.

В настоящее время на УзРТСБ помимо электронных биржевых торгов непрерывно, в режиме онлайн функционирует электронная система ярмарочных торгов. При этом, ежедневно на бирже заключаются сделки на сумму свыше 40,0 млрд сумов и проводятся около 4 тыс. клиринговых транзакций. Поэтому важнейшей задачей биржи является обеспечение бесперебойного функционирования всех информационных систем.

В текущем году в рамках проекта модернизации IT-инфраструктуры на УзРТСБ завершена работа по установке высокотехнологичного Дата-центра на платформе HP Blade System, проложена новая локальная вычислительная сеть на коммутаторах Extreme Networks и установлены современные рабочие места.

Электроснабжение нового центра обработки данных (ЦОД) соответствует высоким требованиям надежности и осуществляется от двух независимых вводов электропитания с автоматическим переключением. В случае полного отключения электроэнергии автоматически производится переключение на дизель-генератор. Серверное помещение также оснащено надежной системой газопожаротушения, вентиляцией и кондиционирования.

В результате модернизации IT-инфраструктуры биржи загруженность серверного оборудования биржи снизилась с 80% до 25%. При этом новый Дата-центр способен обеспечить бесперебойное функционирование до 15 электронных торговых платформ, а также обрабатывать около 5 тыс. заявок или 14 тыс. транзакций в секунду. Этому также способствует настроенная в ЦОД опция по равномерной балансировке нагрузки между серверами и виртуализация кластеров.

На фоне этих нововведений за 7 месяцев 2017 года на бирже было зарегистрировано свыше 5,7 тыс. новых клиентов, значительная часть из которых представляет бизнес-сообщество.

Реализация данного проекта также позволяет быстрее внедрять новые сервисы и торговые платформы. В частности, в ближайшем будущем биржа планирует освоить новое направление деятельности — В2С модель электронной коммерции, что предполагает широкое привлечение физических лиц к электронным аукционам АО «УзРТСБ».

В перспективе УзРТСБ также намерена решать такие задачи как переход на заключение сделок в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи, разработка и внедрение электронной биржевой системы логистики. В ходе мероприятия специалисты биржи ответили на интересующие вопросы журналистов.