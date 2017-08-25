Новый bot от «WOY-WO’» информирует о платежах абсолютно бесплатно

Проект Единого Общереспубликанского Процессингового Центра (ЕОПЦ) – портал Интернет платежей «Woy-wo’» запустил в социальную сеть Telegram свой bot.

Автоматизированый робот @uzwoywouzbot предлагает информировать о платежах оперативно и бесплатно. Для этого, Вам следует выполнить пару простых действий:

Зарегистрироваться на сайте woy-wo.uz;

Привязать свой номер телефона к WOY-WO.UZ BOT

Теперь, Вы можете узнать о совершенных платежах через Telegram-bot. На данном этапе bot предлагается 4 вида операций, такие как:

/sms_on Приостановить получение сообщений через бот (включить sms)

/sms_off Возобновить получение сообщений через бот (выключить sms)

/start Регистрация в боте

/stop Удалить профиль. Очистить данные. (включить sms)

Совсем скоро программисты Центра разработают еще дополнительные операции в WOY-WO.UZ BOT.

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