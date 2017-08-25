Новый bot от «WOY-WO’» информирует о платежах абсолютно бесплатно
25 августа 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Администратор сайта.
Проект Единого Общереспубликанского Процессингового Центра (ЕОПЦ) – портал Интернет платежей «Woy-wo’» запустил в социальную сеть Telegram свой bot.
Автоматизированый робот @uzwoywouzbot предлагает информировать о платежах оперативно и бесплатно. Для этого, Вам следует выполнить пару простых действий:
- Зарегистрироваться на сайте woy-wo.uz;
- Привязать свой номер телефона к WOY-WO.UZ BOT
Теперь, Вы можете узнать о совершенных платежах через Telegram-bot. На данном этапе bot предлагается 4 вида операций, такие как:
/sms_on Приостановить получение сообщений через бот (включить sms)
/sms_off Возобновить получение сообщений через бот (выключить sms)
/start Регистрация в боте
/stop Удалить профиль. Очистить данные. (включить sms)
Совсем скоро программисты Центра разработают еще дополнительные операции в WOY-WO.UZ BOT.
Подписывайтесь на канал infoCOM.UZ в Telegram, чтобы первыми узнавать об ИКТ новостях Узбекистана
В Facebook
В Twitter
В Telegram
В Одноклассники
ВКонтакте