Состоялась встреча с делегацией Всемирного банка

22 августа в Министерстве состоялась встреча с представителями Всемирного банка во главе со старшим координатором проектов ИКТ штаб-квартиры Всемирного банка О.Петровым.

В ходе встречи рассмотрены перспективы совместной реализации проектов в областях цифровой экономики и электронного правительства.

Отдельное внимание было уделено перспективам участия Республики Узбекистан в региональном проекте «Digital CASA», направленном на создание трансграничной телекоммуникационной сети, которая свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой хаб. Предполагается, что данный проект позволит улучшить доступ к Интернет странам, не имеющим выхода к морю, а также развить их транзитный потенциал.

Кроме того, в качестве приоритетных направлений сотрудничества Министерством предложены разработка программных продуктов в созданном Инновационном центре, подготовка высококвалифицированных IT-специалистов, развитие почтовой отрасли и др.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации для проработки перспективных проектов цифровой экономики и электронного правительства исходя из приоритетов развития Республики Узбекистан с максимальным использованием потенциала Всемирного банка.

Источник