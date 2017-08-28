О мерах по дальнейшему развитию национального контента во всемирной информационной сети Интернет

Принято Постановление Кабинета Министров республики Узбекистан №625 от 14 августа 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию национального контента во всемирной информационной сети Интернет».

В постановлении в частности говорится:

В целях удовлетворения информационных и интеллектуальных потребностей граждан Республики Узбекистан, воспитания несовершеннолетних и молодежи в духе патриотизма, формирования у подрастающего поколения иммунитета к вызовам и угрозам в информационно-идеологической сфере, стимулирования создания современных веб-ресурсов, направленных на укоренение в обществе знаний о богатом национальном историко-культурном наследии и духовных ценностях, а также внедрения эффективных механизмов монетизации контента Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить Комплексную программу развития национального контента во всемирной информационной сети Интернет на период 2017-2019 годы (далее -Комплексная программа) согласно приложению, предусматривающую:

стимулирование развития и популяризации национальных контент и веб-ресурсов, создание системы их организационной, материально-технической и финансовой поддержки;

идейно-содержательное наполнение национального сегмента всемирной информационной сети Интернет, создание и развитие популярных, отвечающих современным потребностям пользователей, прежде всего молодежи, информационных ресурсов, медиа-продуктов, художественных, мультипликационных и документальных фильмов, а также развитие интернет-журналистики;

развитие национального контента в отечественных социальных сетях и расширение его присутствия в зарубежных информационных ресурсах всемирной информационной сети Интернет, совершенствование деятельности социальных сетей и мессенджеров Узбекистана, увеличение аудитории за счет повышения их привлекательности;

дальнейшее совершенствование образовательного контента, расширение возможностей образовательной информационной сети «ZiyoNET», создание интегрированных с учебными программами образовательных учреждений современных веб-ресурсов;

дальнейшее продвижение и популяризация создаваемых отечественных информационных ресурсов всемирной информационной сети Интернет;

постоянное изучение тенденций развития глобального и национального сегмента всемирной информационной сети Интернет, формирование предложений по совершенствованию механизмов развития национального контента во всемирной информационной сети Интернет, внедрению государственно-частного партнерства и совершенствованию соответствующей нормативно-правовой базы.

2. Возложить на руководителей министерств и ведомств, а также органов хозяйственного управления персональную ответственность за качественную реализацию Комплексной программы.

3.Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с Узбекским агентством печати и информации, Союзом молодёжи Узбекистана, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, Национальным информационным агентством Узбекистана и другими заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечить:

организацию на постоянной основе системного анализа основных направлений и тенденций развития национального сегмента всемирной информационной сети Интернет и глобального информационного пространства с целью выработки конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию национального контента во всемирной информационной сети Интернет;

выработку и реализацию предложений по созданию и развитию национального контента во всемирной информационной сети Интернет, отвечающего целевым задачам повышения духовно-нравственного и культурно-образовательного уровня подрастающего поколения;

разработку и внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, связанной с развитием национального контента во всемирной информационной сети Интернет;

создание благоприятных условий и экономических стимулов для обеспечения развития национальных контента и веб-ресурсов;

оказание организационно-технического, информационного и методического содействия государственным органам, хозяйствующим субъектам и негосударственным некоммерческим организациям в формировании, развитии и продвижении во всемирной информационной сети Интернет национальных контент и веб-ресурсов, направленных на проведение информационно-просветительской работы, а также обеспечение обратной связи с населением;

содействие формированию конкурентной среды в национальном сегменте всемирной информационной сети Интернет, привлечение иностранных инвестиций, грантов и благотворительных пожертвований для развития национального контента и государственно-частного партнерства в данном направлении.

4. Национальной телерадиокомпании Узбекистана совместно с Национальным информационным агентством Узбекистана, Узбекским агентством печати и информации, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Союзом молодёжи Узбекистана и Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана обеспечить широкое освещение принимаемых мер по развитию национального контента во всемирной информационной сети Интернет, достигнутых результатов, а также популяризацию актуальной и социально-значимой информационной продукции.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности министра, по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шерматова Ш.Х. и Информационно-аналитический департамент по вопросам культуры, информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров Республики Узбекистан.