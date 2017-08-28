Работники сферы ИКТ среди награжденных государственными наградами

Указом Президента Республики Узбекистан «О награждении в связи с двадцатишестилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер» от 26 августа 2017 года медалью «Шуҳрат» награждены:

первый заместитель директора государственного учреждения «Центр обеспечения информационной безопасности» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Мирзаев Олимжон Номазович;

инженер отдела по разработке программного обеспечения филиала «Биллинг Телеком» акционерной компании «Узбектелеком» Мусияченко Игорь Валерьевич.

Также Указом Президента Республики Узбекистан «О награждении в связи с 26-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям» от 26 августа 2017 года, награждены:

медалью «Содик хизматлари учун» старший инспектор Государственной фельдъегерской службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Азизов Абдувахаб Абдуразакович и помощник начальника Центра Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Эсонов Тулкин Нишонович;

медалью «Шухрат» — начальник команды отряда военизированной охраны Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Хаитов Сайфулла Махмудович.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций поздравляет коллег с этими высокими государственными наградами, и желает им дальнейших трудовых успехов на благо процветания нашей Родины!

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