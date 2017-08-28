Учебники для 10 классов общеобразовательных школ на портале ZiyoNET
28 августа 2017
Рубрика: Интернет и сети.
Автор: Редакция журнала.
В библиотеке Портала ZiyoNET были размещены учебники для учеников 10 классов общеобразовательных школ. Учебники представлены на узбекском, русском, туркменском, таджикском, казахском и каракалпакском языках. Также, в данной библиотеке в электронном виде доступны учебники и других классов.
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