Учебники для 10 классов общеобразовательных школ на портале ZiyoNET

В библиотеке Портала ZiyoNET были размещены учебники для учеников 10 классов общеобразовательных школ. Учебники представлены на узбекском, русском, туркменском, таджикском, казахском и каракалпакском языках. Также, в данной библиотеке в электронном виде доступны учебники и других классов.

Источник