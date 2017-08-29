Huawei лидирует на глобальном рынке CloudIMS

Компания Frost & Sullivan, специализирующаяся на предоставлении консультаций в ведении бизнеса и исследованиях, недавно опубликовала «Отчет по исследованию Мирового рынка CloudIMS». Согласно данному отчету, Huawei среди других участников CloudIMS рынка занимает его самую крупную часть, которая к концу 2016 года составила 28.3%.

Мировой рынок CloudIMS только вступает в фазу развития, что означает, что в нем может выделиться лишь небольшое количество крупных компаний с сильной финансовой базой, инновационными технологиями и точным понимаем рынка и клиентов. Таким образом, рынок претерпевает на себе большую сосредоточенность с 5 компаниями, которые к концу 2016 года занимали 77.9% рынка, а операторы мобильной связи в этом периоде заключили с поставщиками 276 контрактов на развертывание. К концу 2016 года у Huawei была самая большая доля, которая составила 78 контрактов.

Отчет содержит в себе важную информацию о размере мирового рынка CloudIMS и его прогнозах. На мировом CloudIMS рынке с 2012 до 2015гг. совокупный темп годового роста составил 135.3%. По предварительным оценкам IMS рынок в ближайшее время будет продолжать расти. Рост в основном объясняется растущей популярностью услуги LTE, а также ростом общественных, частных и гибридных облачных платформ.

Согласно отчету, в период с 2016 до 2018 гг. ожидается дальнейший рост на 70% (совокупный темп годового роста). EMEA в 2015 занял самую большую долю мирового рынка, равную 41.0%. Судя по количеству проектов, которые находятся на стадии согласования и внедрения, в ближайшее время на Азиатско-тихоокеанском рынке ожидается скачок роста.

CloudIMS базируется на лидирующей Cloud Native архитектуре Huawei. Она широко применяется на разных континентах и официально была запущена в Аргентинском Telecom, Бельгийском Telenet, Ooredoo в Катаре и Кувейте, CMHK, в VIVA в Кувейте, в ZAIN Саудовской Аравии и Кувейте, Бразильском TIM и в Итальянской сети Vodafone. Huawei CloudIMS является самым популярным выбором среди одиночных и мульти-вендорных решений VoLTE/VoWiFi, фиксированной связи и FMC связи для операторов мобильной сети. Исследовательский отчет Frost & Sullivan определенно является явным свидетельством достигнутых результатов Huawei.

Отчет можно просмотреть, пройдя по следующей ссылке http://www.frostchina.com/?p=3590.

Источник: пресс-релиз компании