Итоги 2-го квартала. Количество E-Commerce транзакций растёт значительными темпами

По данным Единого Общереспубликанского Процессингового Центра (ЕОПЦ) итоговые данные по электронной коммерции показывают, во 2-ом квартале 2017 года количество e-commerce транзакций в Узбекистане продемонстрировало устойчивый рост.

В итоге количество e-commerce транзакций составило 89,5 млн., что на 3,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого квартала, когда было зафиксировано – 86,4 млн. транзакций. Совокупная сумма транзакций по электронной коммерции во 2-ом квартале 2017 года составила 16,7 трлн. сумов, увеличившись на 4,4% по сравнению с аналогичном периодом прошлого квартала – 16 трлн. сумов.

Онлайн и оффлайн карточки

По результатам деятельности МПС «Узкард» в течение 2-го квартала 2017 года количество и общая сумма межбанковских транзакций, совершенных по картам DUET («оффлайн») было совершено в общей сложности 44,9 тыс. транзакций на 31,07 млрд. сумов.

Количество транзакций по картам UZCARD EMV (онлайн карты uzcard) составило в общей сложности 267,7 млн. транзакций на сумму 30,5 трлн. сумов.

Таким образом, переход платёжной системы «Узкард» с оффлайн платформы на онлайн платформу практически завершен.

Стоит отметить, что во 2-ом квартале текущего года в нашей стране было выпущено 908,210 тыс. пластиковых карт, что на 15,05% превышает показатели аналогичного периода 1-го квартала. В первом квартале 2017 года общее количество эмитированных карт в республике составило 789,380 тыс. единиц.

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