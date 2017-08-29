IUT и ТХТИ будут обмениваться опытом в подготовке специалистов

Университет Инха в г. Ташкенте и Ташкентский химико-технологический институт договорились сотрудничать в подготовке специалистов через обмен знаниями и опытом.

Ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев и Ректор Ташкентского Химико-Технологического Института Шухрат Муталов подписали меморандум о взаимопонимании.

Церемония подписания меморандума прошла в здании Университета Инха в г. Ташкенте при присутствии сотрудников и профессорско-преподавательского состава двух вузов.

В рамках меморандума учебные заведения намерены совместно проводить научные исследования и обмениваться академической информацией, материалами и публикациями.

Также стороны будут проводить и принимать участие в семинарах и научных совещаниях, организованные вузами.

В рамках церемонии подписания представители администрации и профессорско-преподавательский состав Ташкентского химико-технологического института ознакомились с академическим процессом в IUT.

Также они получили возможность своими глазами увидеть условия, созданные для студентов и профессоров IUT.

Источник: пресс-релиз