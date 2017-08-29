Компаниями Softline, ESET и АК «Узбектелеком» обсуждены вопросы Информационной Безопасности

10 августа, состоялась трёхсторонняя встреча руководителей компаний ESET и Softline International с руководством АК «Узбектелеком». Во встрече приняли участие Генеральный Директор АК «Узбектелеком» Шухрат Кадиров, Генеральный Директор компании ESET в СНГ, Денис Матеев, Руководитель Группы по Работе с Партнёрами ESET в СНГ, Александр Жмур, а также Генеральный Директор компании Softline International, Айбек Арифджанов.

Главной темой встречи стало обсуждение актуальных вопросов Информационной Безопасности. В ходе диалога компании обменялись своим видением вопросов информационной безопасности, обсудили последние новости и современные тренды сферы на глобальном уровне.

В ходе состоявшейся встречи рассмотрены перспективы расширения отношений в сфере информационных технологий, в частности по направлению информационной безопасности. Стороны сошлись во мнении, что сегодня, телекоммуникационный сектор является одним из наиболее динамично развивающихся. Информационная безопасность является одним из ключевых условий эффективной работы предприятия и развития его информационной системы. Состояние системы ИБ должно соответствовать установленным корпоративным и нормативным стандартам, обеспечивать снижение рисков, связанных с потерей информации и сбоев в работе всей инфраструктуры.

ESET является партнёром АК «Узбектелеком» в области реализации проектов по обеспечению информационной безопасности. Сторонами выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации совместных проектов в области развития ИТ-инфраструктуры АК «Узбектелеком».

Источник: пресс-релиз компании