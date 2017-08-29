В национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои с 21 по 24 августа 2017 года прошли семинары для государственных органов

В соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2017 года № ПП-2881 «О персональной ответственности государственных советников Президента Республики Узбекистан, руководителей Кабинета Министров и его комплексов, органов государственного и хозяйственного управления, а также хокимиятов всех уровней за эффективное и результативное исполнение актов и поручений Президента Республики Узбекистан, а также за укрепление исполнительской дисциплины» и от 28 июля 2017 года № ПП-3161 «Об утверждении Регламента аппарата Президента Республики Узбекистан», а также в целях совершенствования системы государственного управления с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, утверждено распоряжение Президента Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года № Р-5017 «О мерах по внедрению Единой межведомственной электронной системы исполнительской дисциплины».

В целях выполнения важных постановлений специалисты ГУП «UNICON.UZ» провели в тестовом режиме обучение по внедрению Единой межведомственной электронной системы исполнительской дисциплины в государственных органах для ответственных лиц министерств, государственных органов, агентств, центральных аппаратов комитетов, центральных аппаратов Центров, инспекций, фондов, ассоциаций, концернов, компаний, объединений, обществ, других организаций, центральных аппаратов органов государственной власти на местах, центральных учреждений. Также одновременно продолжает создаваться и формироваться база данных пользователей в Единой системе, путем заполнения онлайн заявлений работниками отделов кадров на подключение к Единой системе (адрес: ijro.gov.uz).

Обмен служебной корреспонденцией между аппаратом Президента Республики Узбекистан, Кабинетом Министров Республики Узбекистан, министерствами, ведомствами, органами государственной власти на местах и иными организациями, а также внесение данных о ходе исполнения решений и поручений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан будет осуществляться с 1 сентября 2017 года посредством Единой системы, по мере подключения.

Оператором Единой межведомственной электронной системы исполнительской дисциплины определено Государственное унитарное предприятие «UNICON.UZ» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан с возложением на него задач по разработке, внедрению и обеспечению бесперебойного функционирования и безопасности Единой системы.

Во время семинара участники получили полную информацию о функциях и задачах Единой системы. За период обучения были задействованы 16 групп. Презентации, видеоуроки для пользователей были розданы участникам. Обучения в тестовом режиме продолжатся на местах (областях, районах).

Для справки: Единая межведомственная электронная система Контроля исполнительской дисциплины «IJRO.GOV.UZ» разработана для централизации и автоматизации процедур сбора и обработки данных, поступающих из внутренних систем электронного документооборота государственных органов для осуществления оперативного мониторинга и контроля хода исполнения. Пользователи входят в систему посредством логина, пароля и ключей электронной цифровой подписи. Независимо от подписания документа, все действия пользователя автоматически подтверждаются ЭЦП.

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