Центр обеспечения информационной безопасности будет преобразован

Центр обеспечения информационной безопасности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан преобразуется в Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Данное решение закреплено в Постановлении Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Основными задачами Центра определены:

сбор, анализ и накопление данных о современных угрозах информационной безопасности, выработку рекомендаций и предложений по эффективному принятию организационных и программно-технических решений, обеспечивающих предотвращение актов незаконного проникновения в информационные системы, ресурсы и базы данных государственных органов;

создание единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее — комплекс «Безопасный город»), предусматривающего интеграцию информационных систем органов внутренних дел, государственных органов и иных организаций, систем видеонаблюдения, фиксации правонарушений, охраны объектов, раннего реагирования и оповещения о возможных угрозах, датчиков интеллектуальной аналитики, а также других информационных систем по профилактике правонарушений, дежурно-диспетчерских центров и центров обработки данных;

координация деятельности государственных органов и иных организаций по вопросам предотвращения правонарушений в области использования информационно-коммуникационных технологий;

взаимодействие с операторами и провайдерами сетей телекоммуникаций, правоохранительными органами в проведении анализа, идентификации нарушителей, методов и средств, используемых при осуществлении несанкционированных либо деструктивных действий в информационном пространстве.

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