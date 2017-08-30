О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий

Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года №ПП-3245

В целях реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, по дальнейшему развитию системы «Электронное правительство», внедрению информационных систем в отраслях экономики и обеспечении общественного порядка, а также в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года №ПП-3150 «Об организации деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан»:

1. Образовать Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем (далее — Единый интегратор) на базе Центра развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «Узинфоком» Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

2. Основными задачами Единого интегратора определить:

обеспечение разработки, внедрения и интеграции информационных систем, ресурсов и программных продуктов в системе «Электронное правительство» и информационных технологий в отраслях экономики, установки аппаратно-программных комплексов, а также подготовки соответствующей проектной и технической документации;

осуществление комплексных мероприятий по совершенствованию качества предоставления электронных государственных услуг населению и субъектам предпринимательства;

содействие развитию отечественного рынка информационно­коммуникационных технологий и программных продуктов за счет системного привлечения отечественных предприятий и организаций в реализацию проектов системы «Электронное правительство» и внедрения информационных технологий в отраслях экономики;

реализацию мер по обеспечению технологической безопасности инфраструктуры системы «Электронное правительство», информационных систем, ресурсов и программных продуктов государственных органов, органов хозяйственного управления, государственных предприятий и организаций (далее — государственные органы и иные организации);

внедрение информационных систем и сетей межведомственного электронного взаимодействия и обмена информацией между государственными органами и иными организациями, в том числе в рамках функционирования Единой национальной информационной системы проектного управления Республики Узбекистан;

оказание содействия в повышении экспортного потенциала отечественного рынка информационно-коммуникационных технологий и программных продуктов за счет расширения спектра высокотехнологичных услуг и продуктов в соответствии с международными стандартами.

3. Секретно.

4. Разрешить Единому интегратору:

в целях реализации возложенных на него задач, осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций и организации учебных курсов без получения соответствующих лицензий и документов разрешительного характера, при соблюдении установленных законодательством требований и условий;

заключать договора с хозяйствующими субъектами на подрядные и субподрядные работы по подготовке проектной и технической документации, разработке информационных систем, ресурсов и программных продуктов на основе конкурсного отбора наилучших предложений.

5. Предоставить право государственным органам и иным организациям заключать договора с Единым интегратором по подготовке проектной и технической документации, разработке информационных систем, ресурсов и программных продуктов без проведения тендерных (конкурсных) торгов.

6. Преобразовать Центр обеспечения информационной безопасности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (далее — Центр).

7. Основными задачами Центра определить:

сбор, анализ и накопление данных о современных угрозах информационной безопасности, выработку рекомендаций и предложений по эффективному принятию организационных и программно-технических решений, обеспечивающих предотвращение актов незаконного проникновения в информационные системы, ресурсы и базы данных государственных органов;

создание единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее — комплекс «Безопасный город»), предусматривающего интеграцию информационных систем органов внутренних дел, государственных органов и иных организаций, систем видеонаблюдения, фиксации правонарушений, охраны объектов, раннего реагирования и оповещения о возможных угрозах, датчиков интеллектуальной аналитики, а также других информационных систем по профилактике правонарушений, дежурно-диспетчерских центров и центров обработки данных;

координацию деятельности государственных органов и иных организаций по вопросам предотвращения правонарушений в области использования информационно-коммуникационных технологий;

взаимодействие с операторами и провайдерами сетей телекоммуникаций, правоохранительными органами в проведении анализа, идентификации нарушителей, методов и средств, используемых при осуществлении несанкционированных либо деструктивных действий в информационном пространстве.

Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок принять постановление об организации деятельности Центра.

8. Утвердить Программу поэтапных мер по созданию единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» согласно приложению № 1.

Определить, что руководители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов и районов, а также иных министерств, ведомств — исполнителей Программы несут персональную ответственность за полномасштабную, своевременную и качественную реализацию предусмотренных в ней мероприятий.

9. Образовать Комиссию по координации реализации проекта по созданию единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в составе согласно приложению № 2, определив ее основными задачами:

осуществление системной координации деятельности государственных органов и иных организаций по обеспечению полномасштабной, своевременной и качественной реализации проекта по созданию комплекса «Безопасный город»;

выработку концепции создания и дальнейшего развития комплекса «Безопасный город», его интеграции с системами «Электронное правительство», а также информационными системами государственных органов и иных организаций;

принятие решений по формированию эффективной системы информационного взаимодействия государственных органов и иных организаций по вопросам, связанным с созданием и дальнейшим развитием комплекса «Безопасный город», для повышения эффективности и оперативности деятельности в вопросах общественной безопасности и правопорядка;

заслушивание персональных отчетов и рассмотрение вопросов об ответственности руководителей и должностных лиц государственных и иных организаций в части практической реализации проектов и мероприятий по созданию комплекса «Безопасный город»;

принятие решения по эффективному финансированию реализации проекта по созданию комплекса «Безопасный город» и его дальнейшего развития, а также привлечению средств международных финансовых институтов.

10. Министерству иностранных дел обеспечить по заявкам Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерства внутренних дел Республики Узбекистан оформление въездных виз иностранным специалистам, привлекаемым в рамках реализации проекта по созданию комплекса «Безопасный город», без взимания консульских и иных сборов.

11. Министерству внутренних дел обеспечить по заявкам Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и учет по месту пребывания иностранным специалистам, привлекаемым в рамках реализации проекта по созданию комплекса «Безопасный город», без взимания государственной пошлины.

12. Ввести должность заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, ответственного за своевременную, полномасштабную и качественную реализацию проекта по созданию комплекса «Безопасный город».

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по совершенствованию организационно-штатных структур центрального аппарата и территориальных подразделений министерства.

13. Установить, что:

с 1 января 2018 года 70 процентов средств, поступающих от платы за использование абонентского номера, оплачиваемых операторами мобильной связи, направляются в Фонд развития информационно-коммуникационных технологий с целевым использованием для реализации инвестиционных проектов и программ по внедрению и развитию системы «Электронное правительство» и информационных технологий, в том числе информационно-коммуникационных технологий по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений, а также финансирования деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и его отдельных структурных подразделений, а оставшаяся часть в Государственный бюджет Республики Узбекистан;

финансирование деятельности Центра, фонда оплаты труда и дополнительного стимулирования его работников, а также материально-технического обеспечения осуществляется за счет средств в размере десяти процентов от сумм, поступающих от уплаты штрафов за правонарушения, выявленные с использованием комплекса «Безопасный город», а недостающая часть — за счет средств Фонда развития информационно-коммуникационных технологий;

средства в размере 10 процентов от суммы уплачиваемых государственных пошлин и сборов за государственные услуги, оказываемые через Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан, зачисляются на специальный счет Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в уполномоченном банке в качестве источника финансирования деятельности по дальнейшему развитию Единого портала интерактивных государственных услуг и дополнительного стимулирования работников министерства;

Единый интегратор на системной основе передает не менее 30 процентов всех работ по разработке программных продуктов, внедрению и интеграции информационных систем и ресурсов отечественным предприятиям и организациям в области информационно-коммуникационных технологий и разработки программных продуктов.

14. Кабинету Министров Республики Узбекистан в срок до 15 декабря 2017 года с учетом анализа действующего законодательства и передового зарубежного опыта, а также результатов широкого общественного обсуждения внести проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающий утверждение комплексной программы дальнейшего совершенствования системы «Электронное правительство» и оказания электронных государственных услуг на 2018-2021 годы.

15. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., Государственного советника Президента Республики Узбекистан Муродова О.Б. и директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Садикова Ш.М.

Президент

Республики Узбекистан

Ш.Мирзиёев

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