Профессора IUT получили награды India Excellence Summit 2017

Профессора Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) Ашиш Сэт и Кирти Сэт стали обладателями награды India Excellence Summit 2017.

India Excellence Summit направлена на выявление учебных учреждений, академиков, предпринимателей, начинающих профессионалов и сервисных организаций, внесших вклад в развитие области, в которых они работают.

Доктор Ашиш Сэт получил награду в номинации «Самый многообещающий педагог» и доктор Кирти Сэт в номинации «Самый многообещающий женщина-педагог» в категории «Образование». Более 130 кандидатов боролись за победу в этой категории.

Ашиш Сэт и Кирти Сэт получили награды за свой вклад в подготовке высококвалифицированных студентов.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев отметил: «Я хотел бы поздравить наших профессоров – Ашиша Сэта и Кирти Сэта – с этими наградами. Эти награды являются своеобразным индикатором, того что наш вуз предлагает высокое качество образование. Мы горды, что у нас работают профессионалы своего дела, а также делятся своими знаниями и опытом с нашей молодёжью».

Доктор Ашиш Сэт и доктор Кирти Сэт являются профессорами в области компьютерных наук. Имеют многолетний опыт преподавания. В Университете Инха в г. Ташкенте работают с 2016-2017 учебного года.

Источник: пресс-релиз