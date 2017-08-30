Состоялась встреча с делегацией компании IBM

29 августа в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с делегацией компании IBM во главе с генеральным директором IBM Восточная Европа/Азия А.Филатовым.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения дальнейшего сотрудничества в сфере внедрения современных инновационных технологий в Узбекистане. В качестве приоритетных направлений взаимодействия отмечены такие направления как технологии «умных городов», подготовка высококвалифицированных IT-специалистов, разработка программных продуктов, «облачные» технологии, поддержка и финансирование стартапов и др.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность продолжить совместную работу и проработать вопрос подписания двустороннего документа в ближайшее время.

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