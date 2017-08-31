Центр UZINFOCOM стал Единым интегратором по созданию и поддержке государственных информационных систем

29 августа 2017 года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан, согласно которому Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM был преобразован в Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем (далее Единый интегратор).

Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года №ПП-3245 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий» было принято в целях реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а также в целях дальнейшего развития системы «Электронное правительство», внедрения информационных систем в отрасли экономики и обеспечения общественного порядка.

Согласно принятому Постановлению на Единый интегратор возложены следующие задачи:

обеспечение разработки, внедрения и интеграции информационных систем, ресурсов и программных продуктов в системе «Электронное правительство» и информационных технологий в отраслях экономики;

осуществление комплексных мероприятий по совершенствованию качества предоставления электронных государственных услуг населению и субъектам предпринимательства;

содействие развитию отечественного рынка ИКТ технологий и программных продуктов;

реализацию мер по обеспечению технологической безопасности инфраструктуры системы «Электронное правительство»;

внедрение информационных систем и сетей межведомственного электронного взаимодействия и обмена информацией между государственными органами и иными организациями;

оказание содействия в повышении экспортного потенциала отечественного рынка информационно-коммуникационных технологий и программных продуктов за счет расширения спектра высокотехнологичных услуг и продуктов в соответствии с международными стандартами.

Безусловно, данное решение является значимым событием как в деятельности Центра UZINFOCOM, так и в развитии отрасли в целом. Впереди их ждет масштабная работа по реорганизации и реализации поставленных задач, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему развитию отрасли и создаст благоприятные условия для выхода Узбекистана на мировой рынок ИКТ технологий и программных продуктов.

Источник