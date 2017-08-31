Проводятся праздничные мероприятия и встречи с ветеранами

В рамках празднования 26-й годовщины Независимости нашей страны в Мининфоком и его предприятиях проводятся праздничные мероприятия.

В целях проявления уважения к ведущим ученым, которые долгие годы работают в сфере научных исследований со стороны Министерства были проведены встречи с членами Академии наук, среди которых Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович, Абдуллаев Йора Абдуллаевич, Саидов Мухтор Сафарбаевич, Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Бекмуратов Тулкин Файзиевич, Раджабов Тельман Дадаевич.

Следует отметить, что данные академики были приняты в Научно-технический совет министерства, и для них были созданы все условия для работы. В частности, в отраслевых учреждениях созданы специальные кабинеты для осуществления научной деятельности. В целях обмена их долголетним опытом и исследованиями, в учреждениях регулярно проводятся лекции и встречи.

Также, в дни празднования Дня независимости Узбекистана были организованы посещения сотрудников, многие годы трудились в сфере и вышли на заслуженный отдых. Это хорошая традиция оказывать всестороннюю поддержку людям, которые внесли свой вклад в развитие сферы. С ними общаются, делятся последними новостями отрасли, вспоминают их деятельность, а также оказывают социальную поддержку и помощь в укреплении здоровья.

Приказом Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций за самоотверженный, эффективный долголетний труд в сфере награждена группа сотрудников, работающих в системе Министерства. По этому случаю 30 августа в Музее истории связи состоялось торжественное собрание и церемония вручения отраслевых наград: «Моҳир алоқачи» (Мастер связи), «Фахрий ёрлиқ» (Почетная грамота) и знак «Ўз касбини устаси» (Мастер своего дела).

Полный список награжденных отраслевыми наградами публикуется в 35 номере газеты «XABAR» от 1 сентября 2017 года.

Министерство информационных технологий и коммуникаций поздравляет всех соотечественников, работников отрасли с 26-летием Независимости Республики Узбекистан и праздником Курбан Хайит!

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