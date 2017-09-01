Как закалялись антивирусы: 20 лет развития индустрии кибербезопасности через призму «Лаборатории Касперского»

«Лаборатории Касперского» исполнилось 20 лет. Сегодня у компании более 3700 сотрудников в 37 офисах на 5 континентах. Ее решения продаются в 200 странах и территориях мира, технологии «Лаборатории Касперского» защищают свыше 400 миллионов домашних и 270 тысяч корпоративных пользователей. Глобальная выручка за прошлый год составила 644 миллиона долларов США. А начиналось все в 1997 году с 4 партнеров, решивших создать независимую компанию для спасения мира от киберугроз, и 19 увлеченных своим делом сотрудников.

Хотя, строго говоря, история компании началась на несколько лет раньше. В 1989 году молодой программист Евгений Касперский обнаружил на своем компьютере вирус Cascade. Заинтересовавшись находкой, он тщательно изучил и проанализировал код программы и даже создал первое в своей жизни «противоядие», которое смогло нейтрализовать вирус. После этого случая его интерес к феномену вредоносных компьютерных программ лишь рос. Уже год спустя Евгений вместе с командой единомышленников создал полноценное антивирусное решение, а еще через четыре года лаборатория Гамбургского университета признала его самой эффективной защитной программой того времени.

За 20 лет в индустрии кибербезопасности произошло многое. Некоторые события изменили не только отрасль, но и весь мир, и сделали вопросы защиты информации одним из главных приоритетов для домашних пользователей, коммерческих компаний, правительств и правоохранительных органов.

В конце 1990-х Интернет еще не стал общим благом, однако он стремительно распространялся по миру. А вместе с ним и первые вредоносные программы. В основном (приблизительно в 85% случаев) это были черви, искавшие лазейки в электронной почте. А вскоре мир захлестнула эпидемия червя «Чернобыль», который уничтожал содержимое микросхем BIOS на некоторых компьютерах. Долгое время единственной программой, способной противостоять «Чернобылю», оставалось решение AVP Toolkit Pro «Лаборатории Касперского».

С начала 2000-х у создателей вредоносных программ появляется новая главная цель – заработать деньги. Эпоха написания вирусов ради проверки своих сил или простого хулиганства уходит в прошлое. В XXI веке злоумышленники пытаются всеми возможными способами монетизировать свой нелегальный бизнес – так появляется киберпреступность в нынешнем ее понимании. В этот же период на «поле боя» выходят первые вредоносные программы для мобильных платформ (самым первым стал червь Cabir, атаковавший ОС Symbian). Видя столь стремительный рост числа и разнообразия киберугроз, «Лаборатория Касперского» с 2004 года переходит на ежечасные обновления своих антивирусных баз.

Очередная смена эпох происходит в конце первого десятилетия XXI века. В 2009 году злоумышленники проникли в сеть Пентагона и похитили конфиденциальную информацию. Тогда же из-за хакерских атак из строя вышли интернет-порталы госорганов Южной Кореи. В следующем году мир познакомился с первым примером кибероружия в действии – вредоносное ПО Stuxnet смогло вывести из строя оборудование на иранском заводе по обогащению урана. Дальше – больше: кампании шпионажа и саботажа, по всей видимости, спонсируемые государствами, стали появляться с пугающей регулярностью. Duqu, Flame, Red October – лишь верхушка того кибершпионского айсберга, который вот уже много лет исследуют эксперты «Лаборатории Касперского» и других организаций, работающих в сфере информационной безопасности. Кстати, специально для детального изучения новых киберугроз и понимания тенденций развития компьютерного андеграунда в «Лаборатории Касперского» в 2008 году был создан глобальный центр исследований и анализа угроз – на сегодняшний день он насчитывает более 40 ведущих экспертов, которые расследуют самые сложные атаки и изучают новые вредоносные инструменты.

В последние годы киберпреступники все чаще выбирают в качестве своих жертв крупные компании. Наиболее желанной мишенью для них при этом стали финансовые организации – злоумышленники поняли, что красть деньги напрямую из банков гораздо проще и эффективнее, нежели собирать свой доход по крупицам, заражая клиентов этих самых банков. А раскрытые «Лабораторией Касперского» киберограбления Carbanak и Lazarus лишь подтверждают эту тенденцию. Однако рядовым пользователям тоже приходится несладко – киберпреступники и не думают забывать про них. Так, последние несколько лет растущей глобальной угрозой стали массовые атаки шифровальщиков.

Евгений Касперский, основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского», так прокомментировал юбилей: «Двадцать лет – это очень немало для любой IT-компании. И я, наверное, очень счастливый человек, потому что у нас замечательная команда, и мы делаем потрясающе интересные вещи. Из небольшой группы энтузиастов мы превратились в огромную международную компанию с офисами по всему миру. За годы борьбы с киберугрозами мы научились многому, мы стали сильнее и лучше. И я уверен, что все самое интересное у нас еще впереди. Потому что для меня лично и, надеюсь, для всех сотрудников компании – это не просто работа. Это увлечение, стиль жизни и вклад в спасение мира от киберугроз».

Источник: пресс-релиз компании