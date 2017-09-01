Встреча с представителями Национального агентства по продвижению ИТ продуктов Республики Корея (NIPA)

30 августа 2017 года в Центре развития системы «Электронное правительство» прошла встреча в с представителями NIPA в лице старшего консультанта Ан Хи Чула и консультанта Ли Жонг Ёнга. Целью встречи стало обсуждение вопросов практического внедрения национальной системы идентификации, а также выдачи для широкого использования «ID-карт» гражданами Республики Узбекистан.

Визит данной корейской делегации организован в целях проведения совместного предпроектного исследования по внедрению в Республике Узбекистан национальных карт удостоверения личности (ID-карты), инициатором которого являются Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

В ходе встречи также были обсуждены текущие рабочие процессы и вопросы инфраструктуры ИКТ. В частности, затронуты такие темы, как информационная система по регистрации актов гражданского состояния и национальной идентификации.

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