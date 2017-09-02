О мерах по дальнейшему внедрению в деятельность судов современных информационно-коммуникационных технологий

Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 августа 2017 года №ПП-3250

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2017 года №УП-4966 «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан» и Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а также в целях обеспечения широкого применения в деятельности судов современных информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение эффективности судопроизводства и уровня доступа населения к правосудию:

1. Определить основными задачами дальнейшего внедрения в деятельность судов современных информационно-коммуникационных технологий:

первое — обеспечение открытости, прозрачности и оперативности деятельности судов, повышение качества судопроизводства и уровня доступа населения к правосудию, искоренение фактов волокиты, бюрократизма и злоупотреблений со стороны работников судов;

— обеспечение открытости, прозрачности и оперативности деятельности судов, повышение качества судопроизводства и уровня доступа населения к правосудию, искоренение фактов волокиты, бюрократизма и злоупотреблений со стороны работников судов; второе — автоматизацию работы судов и систематизацию информации об их деятельности с целью создания эффективной системы контроля за своевременным рассмотрением дел в судах, выявления проблем и недостатков в судопроизводстве и принятия мер по их решению;

— автоматизацию работы судов и систематизацию информации об их деятельности с целью создания эффективной системы контроля за своевременным рассмотрением дел в судах, выявления проблем и недостатков в судопроизводстве и принятия мер по их решению; третье — обеспечение эффективного взаимодействия судов с органами дознания, предварительного следствия и принудительного исполнения при отправлении правосудия и обеспечении исполнения решений судов;

— обеспечение эффективного взаимодействия судов с органами дознания, предварительного следствия и принудительного исполнения при отправлении правосудия и обеспечении исполнения решений судов; четвертое — совершенствование информационных систем и ресурсов, обеспечивающих повышение эффективности делопроизводства в судах, доступности информации о деятельности судов, а также расширение перечня и улучшение качества интерактивных услуг, оказываемых населению и субъектам предпринимательства;

— совершенствование информационных систем и ресурсов, обеспечивающих повышение эффективности делопроизводства в судах, доступности информации о деятельности судов, а также расширение перечня и улучшение качества интерактивных услуг, оказываемых населению и субъектам предпринимательства; пятое — повышение уровня компьютерной грамотности, практических навыков судей и работников судов по использованию в работе современной компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий;

— повышение уровня компьютерной грамотности, практических навыков судей и работников судов по использованию в работе современной компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий; шестое — обеспечение информационной безопасности и безопасного электронного документооборота в системе судов.

2. Утвердить Программу по внедрению в деятельность судов современных информационно-коммуникационных технологий на 2017-2020 годы (далее — Программа) согласно приложению.

3. Определить, что финансирование реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств Фонда развития органов судебной власти, а также средств технического содействия и грантов международных финансовых институтов и донорских организаций, других источников, не запрещенных законодательством.

4. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Верховным судом Республики Узбекистан и другими заинтересованными организациями:

обеспечить своевременную и полную реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, в том числе по созданию в комплексе «Дворец правосудия» специального зала, оснащенного современным оборудованием и информационно-коммуникационными технологиями, для обеспечения свободного посещения гражданами и наблюдения в режиме реального времени открытых судебных заседаний по республике;

принять меры по обеспечению информационной безопасности единой корпоративной сети, программных продуктов, информационных систем и баз данных, внедряемых в деятельность судов;

обеспечить интеграцию Единой информационной системы судопроизводства с комплексами информационных систем и центральными базами данных системы «Электронное правительство».

5. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с АК «Узбектелеком» при проектировании и строительстве волоконно-оптических линий связи предусматривать их доведение до всех зданий судов.

6. Разрешить Департаменту по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Узбекистан в порядке исключения, без проведения конкурсных торгов заключить договор:

с АК «Узбектелеком» на строительство локальных вычислительных сетей в судах и создание корпоративной сети Верховного суда Республики Узбекистан, с объединением локальных сетей в корпоративную сеть;

с ГУП «UNICON.UZ» на разработку программных продуктов, внедряемых в деятельность судов.

7. Верховному суду совместно с Министерством финансов, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан по мере необходимости внести в установленном порядке проект решения Президента Республики Узбекистан, предусматривающего освобождение от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) товаров, не производимых в Республике Узбекистан, ввозимых в рамках реализации Программы, и утверждение их перечня.

8. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с Верховным судом Республики Узбекистан проработать вопрос привлечения средств технического содействия и грантов международных финансовых институтов и донорских организаций для реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Муродова О.Б.

Президент

Республики Узбекистан

Ш.Мирзиёев

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