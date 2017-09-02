О мерах по дальнейшему внедрению в деятельность судов современных информационно-коммуникационных технологий
2 сентября 2017
Рубрика: Связь и телекоммуникации.
Автор: Редакция журнала.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 августа 2017 года №ПП-3250
Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2017 года №УП-4966 «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан» и Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а также в целях обеспечения широкого применения в деятельности судов современных информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение эффективности судопроизводства и уровня доступа населения к правосудию:
1. Определить основными задачами дальнейшего внедрения в деятельность судов современных информационно-коммуникационных технологий:
- первое — обеспечение открытости, прозрачности и оперативности деятельности судов, повышение качества судопроизводства и уровня доступа населения к правосудию, искоренение фактов волокиты, бюрократизма и злоупотреблений со стороны работников судов;
- второе — автоматизацию работы судов и систематизацию информации об их деятельности с целью создания эффективной системы контроля за своевременным рассмотрением дел в судах, выявления проблем и недостатков в судопроизводстве и принятия мер по их решению;
- третье — обеспечение эффективного взаимодействия судов с органами дознания, предварительного следствия и принудительного исполнения при отправлении правосудия и обеспечении исполнения решений судов;
- четвертое — совершенствование информационных систем и ресурсов, обеспечивающих повышение эффективности делопроизводства в судах, доступности информации о деятельности судов, а также расширение перечня и улучшение качества интерактивных услуг, оказываемых населению и субъектам предпринимательства;
- пятое — повышение уровня компьютерной грамотности, практических навыков судей и работников судов по использованию в работе современной компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий;
- шестое — обеспечение информационной безопасности и безопасного электронного документооборота в системе судов.
2. Утвердить Программу по внедрению в деятельность судов современных информационно-коммуникационных технологий на 2017-2020 годы (далее — Программа) согласно приложению.
3. Определить, что финансирование реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств Фонда развития органов судебной власти, а также средств технического содействия и грантов международных финансовых институтов и донорских организаций, других источников, не запрещенных законодательством.
4. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Верховным судом Республики Узбекистан и другими заинтересованными организациями:
- обеспечить своевременную и полную реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, в том числе по созданию в комплексе «Дворец правосудия» специального зала, оснащенного современным оборудованием и информационно-коммуникационными технологиями, для обеспечения свободного посещения гражданами и наблюдения в режиме реального времени открытых судебных заседаний по республике;
- принять меры по обеспечению информационной безопасности единой корпоративной сети, программных продуктов, информационных систем и баз данных, внедряемых в деятельность судов;
- обеспечить интеграцию Единой информационной системы судопроизводства с комплексами информационных систем и центральными базами данных системы «Электронное правительство».
5. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с АК «Узбектелеком» при проектировании и строительстве волоконно-оптических линий связи предусматривать их доведение до всех зданий судов.
6. Разрешить Департаменту по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Узбекистан в порядке исключения, без проведения конкурсных торгов заключить договор:
- с АК «Узбектелеком» на строительство локальных вычислительных сетей в судах и создание корпоративной сети Верховного суда Республики Узбекистан, с объединением локальных сетей в корпоративную сеть;
- с ГУП «UNICON.UZ» на разработку программных продуктов, внедряемых в деятельность судов.
7. Верховному суду совместно с Министерством финансов, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан по мере необходимости внести в установленном порядке проект решения Президента Республики Узбекистан, предусматривающего освобождение от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) товаров, не производимых в Республике Узбекистан, ввозимых в рамках реализации Программы, и утверждение их перечня.
8. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с Верховным судом Республики Узбекистан проработать вопрос привлечения средств технического содействия и грантов международных финансовых институтов и донорских организаций для реализации мероприятий, предусмотренных Программой.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Муродова О.Б.
Президент
Республики Узбекистан
Ш.Мирзиёев