«Вкалывают роботы»: чем андроиды полезны человеку?

С тех пор как в начале 1920-х годов чешский писатель Карел Чапек впервые использовал слово «робот» (сам термин по-чешски значит «подневольный труд»), нас сопровождает мечта об идеальном слуге и работнике, созданном человеком, о похожем на нас, только более совершенном объекте, который улыбается, разговаривает, жестикулирует, при этом не болеет и всегда предсказуем.

Уже сто лет о человекоподобных роботах говорят, пишут и снимают кино. В фантастических фильмах не разберешь, кто андроид, а кто — человек, и чем искусственный разум отличается от живого. В толстых журналах на полном серьезе обсуждают, не лучше ли выбирать роботов в качестве президентов. От роботов и искусственного интеллекта по-прежнему чего-то ждут, но что они в действительности могут?

Слишком непредсказуемые андроиды

Весной 2017 года произошло громкое событие: впервые в истории гостем одного из телешоу стал робот, сконструированный техасской компанией Hanson Robotics. Среди прочего, телеведущий Джимми Фэллон в шутку спросил, собирается ли София — так зовут андроида — уничтожать людей. Робот ответил утвердительно: да, собираюсь.

Создатели тут же объяснили, что андроид создан, чтобы поддерживать беседу, и принимать всерьез то, что он говорит, не стоит. Но было уже поздно, поднялась шумиха. Правозащитная организация Amnesty International (AI) выступила с официальным заявлением. Организация обеспокоена неконтролируемым ростом числа андроидов и обилием компаний, которые их создают.

По словам представителей AI, их опасения в первую очередь связаны с вопросами безопасности. Андроиды слишком непредсказуемые: никто не знает, как они могут себя повести. Кроме того, тревогу AI вызывает использование человекоподобных роботов в военных технологиях, которое также может выйти из-под контроля.

Беспокойство выразил и знаменитый предприниматель Илон Маск. Выступая летом 2017 года на встрече Национальной ассоциации губернаторов в США, он заявил, что государства обязаны контролировать распространение технологий, связанных с искусственным интеллектом, иначе роботы могут оказаться оружием в войнах и служить отнюдь не на благо человечества.

Роботы в медицине

Скандал, связанный с Софией, заставил мировое сообщество по-новому заговорить об андроидах. Красотка-робот остудила пыл поклонников робототехники и предложила задаться вопросом, что роботы могут делать в современном мире.

Например, искусственный интеллект активно вовлечен в медицину. Самый известный робот-ассистент на операциях — da Vinci Surgery — был разработан еще в 2000 году. Сегодня он во многом незаменим: делает надрезы, накладывает и обрабатывает швы. При этом исключается главная опасность в хирургии — человеческий фактор, например, стресс или неопытность. Но этот робот хоть и носит имя титана Возрождения, на человека не похож. В нем функциональность важнее внешнего вида, умения имитировать речь и поведение живого существа.

В некоторых странах эти качества, напротив, вышли на первый план. Там роботы не только выполняют простые медицинские задачи, но и общаются с пациентами. Например, в сингапурском госпитале Вудлендс (Woodlands) приняли решение использовать андроидов и искусственный интеллект для диагностики заболеваний. Роботы смогут брать анализы, обрабатывать полученные данные, проводить процедуры — это сделает диагностику более точной и снизит в разы стоимость услуг.

Другой проект — робот Repliee-R-1, разработанный японской компанией Cyberdyne. Он не только стал одной из первых по-настоящему успешных и действительно похожих на живого человека моделей, но и оказался очень функциональным. Андроид успешно ухаживает за одинокими пожилыми людьми: приносит продукты и лекарства, составляет компанию и выступает в качестве собеседника.

Пока что медицина и здравоохранение остаются одними из немногих областей, в которых андроиды действительно функциональны. В большинстве случаев они лишь радуют глаз, забавно имитируют человеческое поведение, а разработчики ставят превыше всего человекоподобие и эффектность. Как применять эти качества — вопрос открытый.

Роботы в шоу-бизнесе, туризме и рекламе

В Национальном институте передовой науки и технологии (AIST) в Токио проектируют андроидов с максимально широкой сферой использования. Еще в 2011 году здесь разработали робота по имени Миим, который может заменить человека во всех областях, где требуется лишь тело. Например, в модельном деле — благо, у Миим усредненные параметры, или в шоу-бизнесе, так как он умеет петь.

Компания Toshiba решила проблему использования андроидов по-своему: разработала робота по имени Джунко Чихира. Он выполняет обязанности гида в токийском туристическом центре: отвечает на вопросы о городе и строит маршруты. В общем, выполняет простейшие задачи, что вместе с эффектным внешним видом создает интересный и полезный продукт.

В Японии также обратили внимание на то, что роботы могут быть своеобразными рекламными носителями. С их помощью можно рекламировать идеи и продукты, привлекать внимание к проблемам и продвигать результаты научных исследований. С этой целью начали создавать андроидов по образу реальных людей.

Например, робот Geminoid DK, разработанный в лаборатории университета Осаки, представляет собой копию швед­ского ученого и философа Хенрика Шарфе (Henrik Scharfe). Он копирует мимику, пластику и даже привычки «оригинала». По словам разработчиков, андроида создали для привлечения внимания к науке и идеям Шарфе — специалиста в области психологии человеческого поведения и общения.



Ученый Хенрик Шарфе со своей робокопией Geminoid DK

Робот-нянька или робот-шоумен

В июле 2017 года российские СМИ рассказывали историю про то, как робот спас ребенка, который полез на стеллаж. В этой трогательной истории никто не сделал акцент, что подвиг совершило детище пермских разработчиков — Promobot, созданный рекламировать товары и услуги.

Создатели планировали использовать андроида в качестве маркетингового хода, например, демонстрировали на радио, как ловко он рассказывает анекдоты. Однако настоящей знаменитостью Promobot стал именно после того, как случайно спас девочку. Пермским разработчикам стоит подумать о том, чтобы перепрограммировать свое создание в робота-няньку. Возможно, так он пригодится больше, и широкой публике станет ясно, ради чего его создавали.

Часто андроиды вообще выступают как шоумены, и главное в них — зрелищность. Они работают по принципу «чем хуже, тем лучше»: чем ужаснее выглядит робот, чем абсурднее задачи, которые он решает, тем больше лайков и просмотров на ютубе. Та же София привлекла внимание широкой аудитории только после скандального интервью. А из японских роботов наиболее известны не гиды или сиделки, а артисты, выступающие в токийском ресторане: здесь они жонглируют, показывают фокусы и поют.

Постепенно ситуация меняется: андроиды перестают быть забавными существами. Вопрос «как можно использовать этого робота?» звучит все чаще.

Amnesty International вряд ли остановится только на заявлениях. По мнению многих экспертов, появление организации, которая будет контролировать развитие андроидов — дело времени. Производителям человекоподобных роботов придется озаботиться вопросом функциональности, а не зрелищности. Вот тогда будущее точно начнется, и андроиды окончательно придут в нашу повседневную жизнь.

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