Мининфоком и Unitel будут совместно продвигать ТУИТ в TOP-1000 вузов мира

30 августа Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и ООО «Unitel» в рамках реализации стратегии развития Республики Узбекистан в 2017–2021 подписали Меморандум по развитию сотрудничества в образовательной сфере, ориентированного на подготовку высокопрофессиональных кадров для развития информационно-коммуникационных технологий Узбекистана.

Необходимо особо отметить, что Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев первым своим решением для развития сферы ИКТ Узбекистана, преобразовал Ташкентский Университет информационных технологий, присвоив ему имя великого ученого Мухаммада Ал-Хоразмий. ТУИТ должен стать достойным имени нашего великого учёного, и этот меморандум является одним из шагов в реализации задач по повышению уровня образования в сфере информационных технологий, поставленных Президентом. Для этого Мининфокомом и университетом, кроме своих внутренних возможностей, привлекаются всемирно известные транснациональные телекоммуникационные компании.

В рамках меморандума стороны намерены реализовать проекты, нацеленные на поддержку флагмана подготовки специалистов для сферы ИКТ в Узбекистане и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий.

Реализация меморандума послужит достижению цели трансформации ТУИТ в лучший специализированный вуз Центральной Азии. Главная цель – вхождение Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий в ТОП-1000 образовательных учреждений мира к 2021 году! Но для этого предстоит болшая и кропотливая работа.

Документ предусматривает сотрудничество в сфере развития телекоммуникационной отрасли, digital и IT-секторов, а также повышения профессиональной подготовки в этих областях до уровня лучших мировых стандартов.

В целях актуализации образовательных программ ТУИТ и их соответствия текущим задачам динамично развивающейся отрасли, планируется привлекать ведущих мировых специалистов для обучения студентов работе на наиболее востребованных типах современного оборудования и программного обеспечения с дальнейшей сертификацией выпускников.

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