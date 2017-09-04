Операторы телеком-услуг перейдут на сумовую тарификацию, повышения цен не будет

В Мининфокоме в понедельник состоялась встреча с руководителями всех операторов мобильной связи и интернет-провайдеров для обсуждения первоочередных задач по урегулированию тарифной политики услуг в связи с принятием 2 сентября Указа Президента Республики Узбекистан №УП-5177 «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».

Встреча была посвящена обеспечению безболезненного для абонентов телеком-услуг перехода на сумовую тарификацию. С 5 сентября 2017 года все услуги будут тарифицироваться в национальной валюте — в сумах. Согласно указу главы государства, отныне цены и тарифы на товары, работы и услуги определяются только в национальной валюте.

Руководителями операторов было отмечено, что системы биллинга услуг основаны на иностранной валюте, и для перехода на сумовую тарификацию потребуется некоторое время. Учитывая это, решено, что до завершения работ по перезапуску биллинга в национальной валюте тарифы будет определяться исключительно по курсу доллара США, установленному Центральным банком Узбекистана на 29 августа текущего года (4210,35 сума).

Другими словами, увеличения тарифов в национальной валюте не произойдет. Например, если условный тариф составляет 10 долларов США по курсу ЦБ, его стоимость в сумах в переходный период не должна превысить 42103,5 сума, независимо от изменения курса доллара, устанавливаемого ЦБ.

Внимание операторов было обращено на безусловное выполнение задач, поставленных в Указе Президента. Всем операторам поручено с 5 сентября указывать на своих сайтах и в средствах массовой информации все тарифы в национальной валюте.

Мининфоком напоминает контакты для приема обращений потребителей телеком-услуг:

Виртуальная приемная Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий: gis.uz/qabulxona/?lang=ru, телефон доверия: 1144;

Виртуальная приемная Мининфокома: murojaat.mitc.uz, телефон: 200-41-07.

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