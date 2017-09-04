Опубликована программа ICTWEEK Uzbekistan 2017

C 18 по 22 сентября состоится ежегодная Неделя информационно-коммуникационных технологий ICTWEEK Uzbekistan 2017. Организаторы опубликовали программу Недели.

Это событие традиционно объединит ряд специализированных мероприятий в единый формат.

Новый формат Недели ИКТ, успешно стартовавший в 2015 году, позволяет наиболее эффективно организовать и структурировать все события, сделать их посещение максимально удобным как для участников, так и для посетителей. Главной целью проведения Недели ИКТ, по-прежнему, является достижение практических результатов в развитии рынка информационно-коммуникационных технологий Узбекистана, усиление диалога между экспертами в области ИКТ и развитие конкурентных преимуществ субъектов национального рынка.

Мероприятие пройдет под патронажем Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Организаторами ICTWEEK Uzbekistan 2017 является ICTNEWS Conferences.

Официальное открытие Недели ICTWEEK Uzbekistan 2017 будет объявлено на пресс-конференции 18 сентября в Университете Инха в Ташкенте.

Открывающим мероприятием ICTWEEK Uzbekistan 2017 станет Саммит по информационно-коммуникационным технологиям ICTSUMMIT 2017, который пройдет в формате пленарного заседания 19 сентября в конференц-зале НВК «УЗЭКСПОЦЕНТРА». Саммит позволит участникам подвести итоги развития IT-сферы текущего года, обсудить стратегические задачи, стоящие перед отраслью. Участниками Саммита станут руководители государственных органов управления, предприятий и организаций сферы связи и информационных технологий, международные эксперты и аналитики, представители международных IТ-компаний.

Важное место в ICTWEEK Uzbekistan 2017 занимает выставка информационно-коммуникационных технологий ICTEXPO-2017, в которой примут участие свыше 100 компаний-экспонентов. Павильон №1 НВК «УЗЭКСПОЦЕНТРА» планирует принять более 30 тысяч посетителей за три дня. Выставка пройдет в Ташкенте (19 – 21 сентября).

Не менее ярким событием, где планируется обсудить результаты и достижения в области местных и глобальных интернет-разработок станет ICTFORUM 2017. Форум будет функционировать в течение двух дней (20–21 сентября) и пройдет в формате блочных конференций, секционных заседаний, мастер-классов и панельных дискуссий. Местом для проведения Форума станет также НВК «УЗЭКСПОЦЕНТР» в конференц-зале.

Работа Форума будет состоять из цикла профилированных мероприятий, в рамках которых пройдут конференции, посвященные eGovernment Uzbekistan и цифровой трансформации в финансовом секторе, а также секционные заседания: «IТ-инфраструктура» и «Информационная безопасность».

В программу Форума ИКТ будут включены различные интерактивные мероприятия для привлечения широкого круга населения и будут направлены на популяризацию и проявление интереса к информационным технологиям.

Формат Недели ИКТ позволяет не только наиболее эффективно организовать и структурировать все события, но также сделать их посещение максимально удобным как для участников, так и для посетителей. Для этого все основные мероприятия пройдут в одном месте.

Параллельно с основными мероприятиями в рамках Недели пройдет целый ряд интересных событий.

Региональный семинар-тренинг МСЭ «Комплексная информационная безопасность в компаниях сектора ИКТ в контексте «Интернета всего» (IoE)» (19-21 сентября).

Цель семинара-тренинга – обучение методам и способам предотвращения и реагирования на инциденты кибербезопасности, повышение уровня знаний специалистов в области «Интернета всего», в частности, в области обеспечения информационной безопасности в компаниях сектора ИКТ, проведение анализа ситуаций в области кибербезопасности, выработка рекомендаций, которые будут направлены на обеспечение комплексной информационной безопасности в компаниях сектора ИКТ.

Заседание рабочей группы Регионального содружества в области связи высокого уровня по развитию информационного общества (РГВУ) (21 сентября).

Цель РГВУ мероприятия — взаимодействие участников РСС в области ИКТ и построения информационного общества, способствующего развитию экономической, социально-политической, культурной сфер жизни общества и повышению качества жизни. Членами РГВУ являются представители администраций связи РСС на уровне заместителей министров.

Приоритетные направления деятельности РГВУ: регулирование использования сети интернет, включая вопросы интернационализации его инфраструктуры, содействие разработке и продвижению программных продуктов, развитие совместных проектов в области «Интернет вещей» и цифровой экономики, выработка общей функциональной платформы стран участников РСС в сфере электронного правительства, содействие созданию в странах участников РСС центров обработки данных и др.

Пройти регистрацию и получить подробную информацию о мероприятиях Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWEEK Uzbekistan 2017 вы можете на официальном сайте мероприятия www.ictweek.uz.

Партнеры мероприятия: Программа развития Организации Объединенных Наций (UNDP), Центр развития системы «Электронное правительство», Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM, Центр обеспечения информационной безопасности, Ташкентский Университет информационных технологий, Университет Инха в г. Ташкенте.