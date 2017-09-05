Три ключевых слова о саммите «Huawei Connect2017»

Скоро в Китае, с 5 по 7 сентября в Шанхае, пройдет международный саммит «HuaweiConnect2017». Данное мероприятие является традиционной корпоративной флагманской конференцией и с каждым годом вызывает все больший интерес у публики и участников ИКТ-индустрии.

Первое ключевое слово: демонстрация технологических накоплений

По мнению ученых компании Huawei, в процессе эволюции человеческого общества от информационного до интеллектуального, понятие «коммуникация» и «облако» станут важным аспектом в построении развитого и цивилизованного общества. С этой целью в марте этого года Huawei учредил новое подразделение CloudBU.

На конференции «Huawei Connect2017» CloudBU впервые покажет серию новой продукции и услуг. Несмотря на короткий срок, за который было создано данное подразделения, Huawei является одним из первых китайских предприятий, вышедших на этот рынок. Уже десять лет назад в компании был создан отдел по исследованию виртуализации облачных вычислений. За это время в процессе обслуживания клиентов, Huawei в сфере облачных вычислений накопила много позитивных результатов и опыта.

«В ходе работы саммита CloudBU продемонстрирует свою технологическую базу, разработки и достижения, достигнутые совместно с партнерами», — отметил вице-президент «HuaweiCloudBU», г-н Чжэн Дяньхай, выступая на одной из пресс-конференций.

По его словам, на этой конференции «HuaweiCloudBU» впервые предоставит «облачный» сервис с использованием искусственного интеллекта (AI) для корпоративных клиентов, который широко известен в разработке программного обеспечения версии 2.0.

Помимо интеллектуальных продуктов, Huawei также покажет различные сервисные услуги, в том числе инновационные облачные решения, заслуживающие пристального внимания. Эти решения позволяют плавно переходить от устаревшей ИТ-системы к публичному облаку. Кроме того, интеллектуальная «облачная» аппаратная платформа Huawei должна стать главным виновником данного саммита.

На «HC-2017» новая сетевая продуктовая линейка Huawei также выпустит серию сетевых решений, в том числе CloudCampus, направленное на создание цифрового индустриального парка, новое поколение CloudFabric, предназначенное для создания сети простых облачных центров обработки данных, новое поколение решений SD-WAN для реализации межсетевого взаимодействия между предприятиями и следующее поколение решений Wi-Fi.

«Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы продемонстрировать жизнеспособность потока данных», — сказал вице-президент подразделения сетевой продуктовой линейки Huawei Ли Сянцзюнь.

Второе ключевое слово:решение бизнес-проблем

На прошлогодней конференции HC,Huawei сфокусировала внимание на распространении своих идей и взглядов на облако, на этот раз Huawei надеется поддерживать эти идеи и взгляды с помощью конкретных примеров.

«В прошлом году мы выдвинули концепцию облака, в этом – больше внимания уделяется применению облака на практике и решению бизнес-проблем с применением цифровизации, облако, IoT и искусственного интеллекта», — прокомментировал вице-президент Huawei по маркетингу Суо Даюн, подчеркнув, что «в прошлом году речь шла о «Why» («Почему»), в этом году мы будем говорить про«What и How» («Что и Как»).

В этом году список спикеров более разнообразный, они представляют правительства разных стран, финансовые корпорации, производственный сектор, логистику и другие области. А также здесь можно встретить представителей из «Топ-500 компаний», так и представителей малых и средних предприятий.

Например, CEO или основатели предприятий, которые добились ощутимого прогресса в сфере цифровизации и применении технологий облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта, выступят с речью и расскажут об истории своего бизнеса. Такие компании как PacificInsurance, ABBChina, DHL, ChinaSoftInternational, SkyREC, ChinaTelecom и Ofo.

Масштаб данного мероприятия грандиозный. Так можно отметить, что более 20 тысяч гостей из более чем 150 стран и регионов мира, которые являются бизнес-лидерами, эко-партнеры, руководители разных отраслей встретятся на HC-2017 для обмена мнениями и поиска новых возможностей для бизнеса. Тема конференции охватывает бизнес, технологии и экологические стратегии облачной эры, в том числе спланированы три основных выступления, шесть встреч на высшем уровне и более 140 лекций.

В выставочном павильоне посетители смогут увидеть продукции и решения более 400 партнеров и отраслевых организаций, включая Microsoft, Intel, SAP, Accenture и т. д.

Третье ключевое слово:создание платформы для глобального сотрудничества

Являясь лидером в телекоммуникационной отрасли, Huawei никогда не была «одиноким героем» на рынке. Цель проведения саммита HuaweiConnect- создание глобальной платформы для сотрудничества в этой отрасли, продвижение производительности и инновационного потенциала всей отрасли ИКТ и содействие социальному прогрессу того или иного общества.

Во время трехдневной встречи Huawei специально выделит один день, чтобы поговорить об экологии. К тому времени топ-менеджеры Huawei Янь Лида и Чжан Шуньмао ознакомят зрителей с корпоративной стратегией о создании экологии, а также будет организован ряд мероприятий, посвященных этой теме.

На выставочном зале выделена отдельная экспозиция, которая посвящена теме экологии. Здесь будут находиться стенды облачных решений, OpenLab и отраслевого альянса, которые будут демонстрировать сценарий и практики для решения всех жизненных задач для различных отраслей.

Помимо партнеров, Huawei также уделяет особое внимание разработчикам, и для них разработана специальная дорожная карта посещения конференции.

Сообщается, что в целях укрепления экологического строительства в Huaweiбыл создан департамент по развитию экологии и партнеров, отвечающий за координацию и наращивание сотрудничества с партнерами. Недавно Huawei и China Securities International, а также компания Чжубацзе подписали партнерские соглашения. В будущем в круг партнеров Huawei пополнится еще 10-20 партнеров разного направления.

«Huawei надеется на наращивание отношений с партнерами на основе открытого сотрудничества и взаимовыгодного сотрудничества на основе устойчивого развития», — отметил Суо Даюн.

Более подробно о Саммите можно узнать по ссылке: http://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2017/about

Источник: пресс-релиз компании