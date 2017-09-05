УзРТСБ запускает онлайн-аукцион по продаже «красивых» автономеров

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 августа 2017 года № 683 «О совершенствовании порядка государственной регистрации и выдачи государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств» Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа запустила новую торговую платформу по реализации государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств с повышенной ставкой платежа для физических и юридических лиц.

Электронные аукционные торги по реализации автономеров будут осуществляться на новом вебсайте биржи avtoraqam.uzex.uz, который в настоящее время функционирует в глобальной сети Интернет в тестовом режиме.

Новый механизм электронных торгов, как и другие торговые платформы УзРТСБ, основан на принципах открытости, прозрачности, конкурентности и равного доступа для всех участников торгов.

Выставление автономеров на торги осуществляется ответственными сотрудниками подразделений ГУБДД МВД Республики Узбекистан. Для их профессионального обучения работе в информационной системе биржи сотрудниками УзРТСБ организованы специальные краткосрочные выездные учебные курсы в городе Ташкенте и регионах республики.

Кроме того, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа планирует провести совместно с Министерством финансов и Главным управлением безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан пресс-конференцию по данной тематике в ближайшие дни.

За дополнительной информацией, касательно участия в онлайн-аукционах биржи, можно обратится в Call-центр АО “УзРТСБ” по номеру 207-00-33.

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