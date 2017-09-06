Huawei пообещала построить одно из прогнозируемых пяти основных мировых облаков

HUAWEI CONNECT 2017 открылся 5 сентября в Шанхайском новом международном выставочном центре. Более 20 000 лидеров и экспертов в области ИКТ собрались из более чем 150 стран и регионов мира, чтобы совместно изучить направления развития отрасли, поделиться мнениями и возможностями и искать путь к новому росту. На мероприятии компания Huawei пообещала построить одно из прогнозируемых пяти основных мировых облаков в будущем.

Тема этого года — «Расти с облаком», в котором основное внимание уделяется практической реализации облачной стратегии Huawei, впервые представленной на прошлогоднем мероприятии. Будет обсуждаться участниками бизнес, технологии и эко системные стратегии в эпоху облаков.

HUAWEI CONNECT 2017 открыло выступление Го Пина, генерального директора Huawei по ротации, на тему «Облако способствует созданию будущего умного мира».

«Облако — краеугольный камень разумного мира», — сказал он, и добавив, что «судя по масштабам в инвестициях и эффекту Матфея в развитии цифровых технологий, облако неизбежно идет к централизации по всему миру. В будущем мы прогнозируем, что в мире будут пять крупных облаков. Huawei будет работать с нашими партнерами, чтобы построить одно из этих пяти облаков, и у нас есть технология и ноу-хау».

В своем выступлении Го Пин заверил клиентов и партнеров, что компания Huawei сделала стратегические инвестиции в публичные облачные сервисы и предоставит долгосрочные услуги. Компания намерена построить глобальную облачную сеть, основанную на собственных публичных облаках, а также на облаках, которые она построила вместе с партнерами. Го сравнил стратегию Huawei с тремя крупными альянсами авиакомпаний – Sky Team, Star Alliance и Oneworld– которые позволяют их пассажирам путешествовать по всему миру. Huawei облако, по его словам, откроет доступ к миру своим пользователям.

Он продолжил объяснять облачный бизнес-модель Huawei, подчеркнув, что выручка Huawei исходит от технологий и услуг, а не от данных. Он сказал: «ДНК облака Huawei создана из уникального сочетания технологий, безопасности, услуг и общего успеха».

Во-первых, Huawei является технологической компанией. Основываясь на 30-летнем опыте исследований и разработок, Huawei решила активно инвестировать в облачные платформы, разрабатывать новые возможности в таких областях, как Большие данные и Искусственный интеллект, чтобы удовлетворить спрос клиентов на модернизацию и инновации.

Второй элемент облачной ДНК Huawei — это безопасность. Huawei предлагает комплексные решения для обеспечения безопасности — от чипсетов до сервисов — эффективно устраняет проблемы безопасности в сфере облачных вычислений. По уровню безопасности, облачные решения намного превзойдут действующую независимую ИТ-систему.

Третий элемент — это сервис. В отличие от компаний, которые «родились» в облаке, Huawei растет с облаком. Собственная ИТ-архитектура компании чрезвычайно сложна, поэтому она понимает потребности и вызовы крупных глобальных компаний и имеет хорошие возможности для того, чтобы помочь правительствам и крупным предприятиям стать цифровыми.

Общий успех — последний элемент ДНК облаков Huawei. На прошлогоднем мероприятии Huawei изложила свое видение, чтобы помочь создать процветающую и разнообразную экосистему. В то время Го заявил, что доля компании в этой экосистеме составляет лишь 1%. Для остальных 99% компания намерена работать со своими партнерами, чтобы довести свою продукцию до 172 стран и регионов, достигнув общего успеха в бизнесе.

Гендиректор Huawei по ротации также изложил видение о гибридных облачных решениях Huawei, ориентированные на правительства и предприятия. По его словам, Huawei Cloud, которое основывается на многолетнем опыте компании в терминальных устройствах, сетях, облаках и других цифровых доменах, позволяет лучше добиться «синергии между устройствами и облаком». Двигаясь вперед, Huawei будет продолжать использовать свою глобальную платформу для создания открытой и взаимовыгодной экосистемы.

В тот же день Huawei также объявила о запуске интеллектуальных корпоративных облачных сервисов, которые служат платформой для общих и специфичных решений. Комбинация Huawei Cloud и EI делает Huawei Cloud более интеллектуальным и поможет создать более высокую ценность для отрасли.

Итогом первой работы конференции также стало подписание Huawei с компанией Microsoft меморандума о взаимопонимании. Этим соглашением устанавливается стратегическое сотрудничество на рынке облачных вычислений.

В рамках партнерства, предлагаемые Microsoft онлайн-решения корпоративного класса будут распространяться через публичную облачную инфраструктуру Huawei Cloud. Ранее к этому облаку были подключены Windows Server и Microsoft RDS for SQL Server.

В апреле 2017 года Huawei сообщила о создании отдельного облачного подразделения и наборе в него более 2 тысяч новых сотрудников. Компания сосредоточится на публичных облаках и создании соответствующей «открытой надежной платформы», которая ляжет в основу сервисов, развиваемых компанией как самостоятельно, так и в партнерстве с операторами.

Источник: пресс-релиз компании