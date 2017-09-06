Определились банки-лидеры по количеству держателей карт
6 сентября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Согласно результатам мониторинга Единого Общереспубликанского Процессингового Центра (ЕОПЦ), лидирующую позицию по количеству держателей карт занимает «Народный банк Республики Узбекистан» (2 316 370).
Далее, с небольшим отставанием следует «Agrobank» (2 186 299). Завершает тройку лидеров «Ipoteka bank» (1 206 921).
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