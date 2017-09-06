Первые соревнования по робототехнике среди стран Центральной Азии пройдут в рамках Недели ICTWEEK Uzbekistan 2017

C 18 по 22 сентября состоится ежегодная Неделя информационно-коммуникационных технологий ICTWEEK Uzbekistan 2017. 20 и 21 сентября в павильонах АО НВК «Узэкспоцентр» пройдёт Central Asia Robot Challenge (CARC) — первое соревнование по робототехнике среди стран Центральной Азии, проводимые в Узбекистане.

По данным организаторов, в рамках CARC (Central Asia Robot Challenge) будет несколько видов соревнований для детей в двух возрастных категориях: до 14 и старше 14 лет:

«Робо-сумо» (конструкторы Lego Mindstroms и Arduino);

«Гонки по линиям» (конструкторы Lego Mindstroms и Arduino);

«Шорт-трек» (конструктор Arduino).

Ожидается участие команд из Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.

Ознакомиться с регламентом соревнований и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте www.carc.uz или отправив запрос на sales@robokidz.uz