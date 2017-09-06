Представители шоу-бизнеса и прославленные спортсмены Узбекистана посетили офис UZMOBILE

4 сентября головной офис Национального оператора мобильной связи Узбекистана UZMOBILE принимал дорогих гостей – звезд культуры и спорта нашей страны. Эта встреча была приурочена к открытию международного спортивного турнира «Asian Fight 2017», который пройдет в Ташкенте 9 сентября 2017 года.

Представители шоу-бизнеса и прославленные спортсмены, которые будут участвовать в мероприятиях на этом турнире, пригласили всех абонентов UZMOBILE посетить это грандиозное мероприятие, а также поделились частичкой своего таланта с посетителями офиса компании в этот день.

Сотрудники UZMOBILE провели ознакомительную экскурсию по офису компании и познакомили гостей с работой офиса UZMOBILE.

Напоминаем, что в рамках турнира «Asian Fight 2017» будут проведены 6 боев с участием наших известных бойцов звезд единоборств, которые сразятся на ринге с борцами из других стран.

UZMOBILE является Генеральным партнером турнира!

Мы рады пригласить Вас на «Asian Fight 2017»!

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