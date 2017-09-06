В Национальной библиотеке Узбекистана проходит неделя «Открытых дверей»

4-8 сентября 2017 года в Национальной библиотеке Узбекистана проходит неделя «Открытых дверей», целью которой является ознакомление с деятельностью и возможностями библиотеки.

Национальная библиотека Узбекистана, способствующая повышению качества обучения, стимулирующая самоподготовку, самостоятельное, творческое мышление, организующая духовно-просветительские мероприятия ежегодно в начале учебного года проводит неделю «Открытых дверей». Так как самый лучший способ узнать больше о возможностях библиотеки — это посетить библиотеку на неделе «Открытых дверей».

В рамках недели «Открытых дверей» для пользователей, зарегистрировавшихся впервые, были проведены: ознакомительные экскурсии по библиотеке, рассказывающие об истории, нынешней деятельности, возможностях и ресурсах библиотеки, организованы презентации и тренинги, обучающие правилам доступа к зарубежным научно-образовательным базам и пользованию базой научных работ.

Принимая во внимание возрастающую роль науки и новых технологий в нашей жизни, руководством страны уделяется огромное внимание реформированию сферы образования, целью которого является повышение интеллектуального и духовного потенциала молодёжи, формирование всесторонне развитого поколения. Одной из самых приоритетных задач является органичное соединение обучения с духовным воспитанием. А также особое значение придаётся освоению новых информационных технологий. Результатом проводимых реформ за годы Независимости является возрастающий интерес молодёжи к науке и знаниям.

В рамках недели «Открытых дверей» проводятся ознакомительные экскурсии, рассказывающие об истории, деятельности, возможностях и ресурсах библиотеки, организованы презентации и тренинги, обучающие правилам доступа к зарубежным научно-образовательным базам, пользованию электронными каталогами, базой научных работ, услугами инфо-киоска, интернета и зоны WI-FI.

В малом конференц-зале студентам ВУЗов и ученикам школ, лицеев и колледжей был продемонстрирован документальный фильм, повествующий об истории и деятельности Национальной библиотеки Узбекистана. Знакомство, начавшееся с ознакомления правил регистрации и посещения музея книги Национальной библиотеки и продолженное экскурсией по кафедрам выдачи книг, по читальным залам, электронным каталогам, каталожным залам, оставило положительные впечатления у гостей недели.

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