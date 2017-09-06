Выпущены почтовые марки, посвященные первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову

АО «Узбекистон почтаси» подготовлена, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан введена в обращение серия почтовых марок, посвященных Первому Президенту Республики Узбекистан И.А.Каримову. Подготовлены подарочные буклеты (кляссеры) к малому листу в 4-х цветах.

Народ Узбекистана по праву связывает выдающиеся достижения за годы независимости с именем и деятельностью Ислама Абдуганиевича Каримова.

Под непосредственным руководством Ислама Каримова были созданы основы национальной государственности и гражданского общества, сохранения и укрепления мира и спокойствия людей, определены важнейшие приоритеты и направления устойчивого развития и процветания страны, роста благосостояния многонационального народа Узбекистана в новом столетии.

Во исполнение постановления Президента и плана мероприятий «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова» подготовлены почтовые марки специального выпуска в виде малого листа из 9 марок, посвященные первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову.

В почтовых марках воплощены все события и достижения нашей страны в годы независимости под руководством Президента Республики Узбекистан И. Каримова.

Выпуск серии почтовых марок посвященных Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову приурочен к открытию мемориального комплекса на территории дворца «Ок сарой» и к открытию памятника Исламу Абдуганиевичу Каримову.

Почтовые марки многоцветные. Печать офсетная. Перфорация марок гребенчатая. Размер малого листа 165х145мм. Размер почтовых марок 42х30мм. Тираж 7 тыс. экз. Фото — Курбанбаева Ф. Дизайнер – Каневец Е. Присвоены идентификационные номера и установлены номиналы.

Подробности на сайте www.pochta.uz