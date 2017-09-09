IUT и KAIST GCC обсудили перспективные направления сотрудничества

Делегация Центра глобальной коммерциализации (Global Commercialization Centre, GCC) Корейского передового института науки и техники (KAIST) во главе с директором Центра Чой Мун-ки посетила Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) для обсуждения возможных направлений сотрудничества.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев, первый проректор IUT Чо Во Суг, директор Инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center Хуршид Султанов поприветствовали гостей.

В ходе встречи первый проректор IUT Чо Во Суг рассказал о деятельности ВУЗа по подготовке кадров по таким направлениям как информационные технологии и логистика. Гости также получили информацию об инициативах университета по продвижению изучения точных наук среди молодежи и созданных условиях для студентов и профессоров.

В свою очередь, Хуршид Султанов презентовал Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center, который был создан в соответствии с указом Президента Узбекистана от 30 июля 2017 года. Гости были проинформированы, что Центр был создан для развития сферы информационных технологий в Узбекистане. Было отмечено, что юридические лица, став резидентами Центра, получат различные налоговые и таможенные льготы.

Представители KAIST GCC подробно рассказали о деятельности одного из ведущих технических университетов Южной Корее, в частности Центра глобальной коммерциализаций. Корейская сторона отметила, что Центр глобальной коммерциализаций продвигает корейские технологии в различных сферах в разных частях мира.

После презентаций, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между двумя организациями. В частности, были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках проекта Mirzo Ulugbek Innovation Center.

В конце встречи Чой Мун-ки оставил свои пожелания в Книге почётных гостей Университета Инха в г. Ташкенте. Делагация также ознакомилась кампусом Университета для студентов и преподавателей.

Источник: пресс-релиз компании