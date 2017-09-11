Комплексная информационная безопасность в компаниях сектора ИКТ в контексте «Интернета всего»
11 сентября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
С 19 по 21 сентября в рамках Недели ИКТ ICTWeek Uzbekistan 2017 в Ташкенте пройдет региональный семинар-тренинг МСЭ «Комплексная информационная безопасность в компаниях сектора ИКТ в контексте «Интернета всего» (IoE)».
Цель семинара-тренинга – обучение методам и способам предотвращения и реагирования на инциденты кибербезопасности, повышение уровня знаний специалистов в области «Интернета всего», в частности, в области обеспечения информационной безопасности в компаниях сектора ИКТ, проведение анализа ситуаций в области кибербезопасности, выработка рекомендаций, которые будут направлены на обеспечение комплексной информационной безопасности в компаниях сектора ИКТ.
Подробности на сайте www.ictweek.uz
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