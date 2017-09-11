Международная экспресс-почта Узбекистана EMS Uzbekistan — филиал «Халкаро тезкор почта» АО «Узбекистон почтаси» с 5 сентября принимает оплату за услуги почтовых отправлений в национальной валюте

Международная экспресс – почта Узбекистана EMS Uzbekistan филиал «Халкаро тезкор почта» АО «Узбекистон почтаси» с 5 сентября принимает оплату за услуги почтовых отправлений, в том числе международных, в национальной валюте, с которыми можно ознакомиться по данной ссылке (Тарифы на услуги по пересылке отправлений EMS).

Переход обусловлен выходом 2 сентября т.г. Указа Президента «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», согласно которому цены и тарифы на товары, работы и услуги в Узбекистане отныне определяются только в национальной валюте.

Цены на универсальные услуги почтовой связи, прием посылок, бандеролей, курьерские и другие услуги АО «Узбекистон почтаси» оставлены без изменений и принимаются исключительно в национальной валюте (ТАРИФЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ).

Для удобства пользователей услуги EMS Uzbekistan также будут представлены в отделениях почтовых связи АО «Узбекистон почтаси».

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