Международная конференция «О роли информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в контексте региональной и международной безопасности» пройдёт в Ташкенте

Международная конференция «О роли информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в контексте региональной и международной безопасности» пройдёт 22-23 сентября 2017 года в зале «Навои» Международного бизнес-центра.

Проведение данной конференции будет способствовать практическим мерам по укреплению стабильности в кибер-пространстве между государствами, а также послужит для уменьшения риска возникновения конфликтов, вытекающих из использования ИКТ в виде кибератак, например, на особо важные инфраструктуры.

На конференции будут рассмотрены следующие темы:

1. Международная и региональная кибербезопасность/безопасность в сфере ИКТ: Предыстория и контекст;

2. Кибербезопасность/безопасность в сфере ИКТ и международное право;

3. Нормы ответственного поведения государств в киберпространстве;

4. Меры укрепления доверия для снижения рисков возникновения конфликтов, вытекающих из использования ИКТ;

5. Эффективные национальные/региональные стратегии, меры и платформы сотрудничества по кибербезопасности/безопасности в сфере ИКТ, для предотвращения, реагирования, сдерживания и восстановления после серьезных кибер-инцидентов.

Первый день будет посвящен теории и мерам принимаемые в данной сфере, а во второй день будут проведены практические упражнения на основе сценариев, позволяющих участникам применять эффективные (снижающие риски) ответные на кибератаки меры, которые могут привести к возникновению напряженности между государствами.

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