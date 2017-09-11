Представлен первый «умный» город в Узбекистане

Прокуратурой Ташкентской области представлен видео проект административного центра Ташкентской области – города Нурафшон.

Город станет первым «умным» городом в Узбекистане, в нем будут возведены административные здания, современное и комфортабельное жилье, бизнес-центр, гостиницы, спорткомплекс, центр творчества молодежи, библиотеки, школы, многопрофильная больница. Предусмотрено создание парков, садов, площадей, аллей для пеших и велосипедных прогулок. Запланировано внедрение эффективной системы общественного транспорта.

Через центр города будет протекать искусственный канал, вдоль него будет сооружена набережная, откроются кафе, магазины и другие объекты.

Ташкент и Нурафшон свяжет скоростная автомобильная дорога.

Напомним, что ранее Ташкентская область не имела административного центра.

25 августа Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан на 11-м пленарном заседании принял постановление о переименовании города Тойтепы Ташкентской области в город Нурафшон.

Днем ранее сенаторы одобрили решение об отнесении города к категории городов областного подчинения и его определение административным центром Ташкентской области.

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