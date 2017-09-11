В Узбекистане может появиться свой суперкомпьютер

В Узбекистане в ближайшие годы может появиться свой суперкомпьютер. Об этом в ходе своего выступления на первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«В соответствии с рекомендацией Постоянного комитета ОИС об учреждении шести высокопроизводительных компьютерных центров на территории стран-участниц организации хотим подтвердить нашу готовность разместить один из таких центров в Узбекистане. Мы также предлагаем создать Международный исламский центр молодых ученых, который станет площадкой для обмена опытом и знаниями, проведения совместных исследований», — отметил глава Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев также предложил создать Международный исламский центр молодых ученых, который станет площадкой для обмена опытом и знаниями, проведения совместных исследований.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев призвал страны-участницы ОИС активизировать усилия в развитии и внедрении современных технологий. По его словам, следует признать, что в настоящее время многие государства мусульманского мира существенно отстают от развитых стран в сфере науки и технологий.

«В рейтинг 500 лучших университетов мира входят только 11 вузов стран-участниц организации. В 2015 году доля заявок на получение патентов в мире от стран ОИС составила всего лишь 1,9%. При этом в 2016 году в странах ОИС около 80% научных публикаций приходилось только на 7 государств-членов организации. Необходимо с сожалением отметить, что, несмотря на богатые природные ресурсы и значительные финансовые возможности, большинство мусульманских стран не проявляет активность во внедрении инновационных идей и технологий в экономику», — подчеркнул Мирзиёев.

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