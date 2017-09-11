Внесены изменения в Положение о лицензировании видов деятельности по воспроизведению, продаже, прокату аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, а также подготовке фонограмм

Согласно п.9 «Положения о лицензировании видов деятельности по воспроизведению, продаже, прокату аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, а также подготовке фонограмм”, утвержденного Решением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.03.2012 г. за № 72, было установлено, что при наличии у претендента на лицензию филиалов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, одновременно с выдачей лицензии, по количеству таких филиалов, с указанием места нахождения каждого из них при условии соблюдения ими требований и условий соответствующей лицензии предусмотрена выдача копий лицензии, утвержденных лицензирующим органом. В п.37 указанного выше Положения при открытии филиала было установлено внесение изменений и дополнений в действующий лицензионный договор или составление нового лицензионного договора.

В результате субъектам предпринимательства, имеющим лицензии, для осуществления деятельности в данном направлении в своем организованном впоследствии филиале приходилось обращаться в Агентство интеллектуальной собственности РУз для внесения новых сведений о своем филиале (заново открытом или завершившем деятельность) в лицензионный договор и соответствующий реестр, а Агентству, в свою очередь, — предоставлять утвержденную копию лицензии для каждого филиала.

В целях упрощения правил и порядка выдачи лицензии, в вышеуказанное Положение Решением Кабинета Министров от 23.08.2017 г. за № 663 внесены соответствующие изменения. Теперь, в соответствии с п. 9 Положения, обладатель лицензии для осуществления лицензированной деятельности при наличии филиалов должен обратиться в лицензирующий орган для внесения соответствующих сведений в реестр лицензий с указанием местонахождения каждого филиала.

Таким образом, лицензиату при открытии (закрытии) филиала для осуществления лицензируемой деятельности достаточно письменно уведомить об этом лицензирующий орган с указанием точного местоположения филиала и сведений об ответственном лице. А лицензирующий орган обязан внести поступившие о филиале сведения в реестр лицензий в течение трех рабочих дней начиная с даты их поступления и в течение пяти рабочих дней письменно оповестить об этом лицензиата.

В свою очередь, хотя внесение выплат и пошлин за осуществление таких действий заранее не предусматривалась, внесенное в Положение изменение исключает лишние затраты времени и средств субъектов предпринимательства на составление нового или дополнительного договора и получение утвержденной копии лицензии.

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