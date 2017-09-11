Заседание рабочей группы Регионального содружества в области связи высокого уровня по развитию информационного общества (РГВУ)

21 сентября в рамках Недели ИКТ ICTWeek Uzbekistan 2017 в Ташкенте пройдет Заседание рабочей группы Регионального содружества в области связи высокого уровня по развитию информационного общества (РГВУ).

Цель РГВУ мероприятия — взаимодействие участников РСС в области ИКТ и построения информационного общества, способствующего развитию экономической, социально-политической, культурной сфер жизни общества и повышению качества жизни. Членами РГВУ являются представители администраций связи РСС на уровне заместителей министров.

Приоритетные направления деятельности РГВУ: регулирование использования сети интернет, включая вопросы интернационализации его инфраструктуры, содействие разработке и продвижению программных продуктов, развитие совместных проектов в области «Интернет вещей» и цифровой экономики, выработка общей функциональной платформы стран участников РСС в сфере электронного правительства, содействие созданию в странах участников РСС центров обработки данных и др.

Подробности на сайте www.ictweek.uz