Журналистам раскрыли механизм онлайн-аукциона по реализации автономеров

7 сентября 2017 года Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ) совместно с Министерством финансов и Главным управлением безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан (ГУБДД) провело в центральном офисе биржи пресс-конференцию на тему «Порядок и механизм реализации автономеров посредством онлайн аукционов Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи».

Как было указано в мероприятии, во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2017 года № ПП–3127 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения» принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 августа 2017 года №683 «О совершенствовании порядка государственной регистрации и выдачи государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств».

Данным постановлением Кабинета Министров утверждено «Положение о порядке проведения аукциона в информационной системе АО “Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа” при выдаче физическим и юридическим лицам государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств с повышенной ставкой платежа».

В целях своевременного и качественного исполнения вышеназванного правительственного решения УзРТСБ опираясь на многолетний опыт по организации и проведению электронных аукционных торгов, разработала и внедрила отдельную информационную систему и вебсайт биржи www.avtoraqam.uzex.uz по реализации государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств на электронных аукционных торгах.

Данный проект является началом запуска абсолютно нового направления деятельности товарной биржи – B2B и B2C модели электронной коммерции. Новый механизм торгов, как и другие торговые платформы УзРТСБ, основан на принципах открытости, прозрачности, конкурентности и равного доступа для всех участников торгов.

При этом активное внедрение передовых форм информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в торговой системе и инновационный подход в обслуживании клиентов позволил создать удобные условия для всех участников торгов. В частности клиенты биржи могут принимать участие в онлайн-аукционах непосредственно через мобильные устройства. Для этого разработано специальное мобильное приложение торговой системы Avtoraqamlar. Другой отличительной особенностью новой торговой платформы биржи является то, что процедура участия в онлайн-аукционах осуществляется целиком без бумажного документа посредством персонального кабинета в глобальной сети Интернет.

В настоящий момент продавцами государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств – подразделениями ГУБДД МВД Республики Узбекистан уже выставлены на онлайн аукционы биржи более 100 автономеров различных категорий и зарегистрировано в системе свыше 700 покупателей.

В свою очередь для приобретения желаемого автономера покупатели должны пройти онлайн регистрацию на вебсайте УзРТСБ и внести залоговую сумму в расчетно-клиринговую палату (РКП) биржи через электронную платежную систему Woy-Wo. Размер задатка вносимый покупателями составляет 10% от стартовой цены автономера. Все взаиморасчеты по сделкам проходят через РКП биржи на основе безналичных расчетов юридических лиц и пластиковых карточек физических лиц. Примечательно, что система позволяет подключить к персональному кабинету клиента несколько пластиковых карточек.

Электронные торги проходят в классической форме аукциона на повышение стартовых цен. В ходе торгов покупатели могут подавать неограниченное количество встречных заявок которые должны превышать действующую лучшую цену. При этом участники торгов могут свободно отслеживать все ценовые предложения во время аукциона. Победитель торгов подавший наиболее высокую цену определяется электронной системой автоматически. Это, в свою очередь, позволяет максимально ограничить вмешательство человеческого фактора в ход и результаты торгов.

После завершения аукциона информационная система регистрирует совершенную сделку и взимает комиссионный сбор биржи с покупателя. Размер комиссионного сбора за услуги биржи составляет 5 процентов от суммы сделки, часть из которых направляется во внебюджетный фонд Министерства финансов Республики Узбекистан. Победитель торгов обязан покрыть все финансовые обязательства в течение пяти рабочих дней после регистрации сделки. В случае неисполнения обязательств по заключенной сделке со стороны покупателя его задаток в автоматическом режиме перечисляется в республиканский бюджет в качестве штрафной санкции.

Оформление приобретенного автономера осуществляется подразделениями ГУБДД МВД. В случае не обеспечения по вине покупателя оформления в течение 10 дней с даты полного покрытия финансовых обязательств, РКП перечисляет 50 процентов от суммы сделки в качестве штрафа за неисполнение договорных обязательств в республиканский бюджет, а остальную часть возвращает покупателю. Данные требования применяются для обеспечения строгой договорной дисциплины в рамках заключенных на бирже сделок.

В постановлении также отдельно указано, что 80 процентов средств, поступающих от суммы реализации автономеров направляются в Государственный бюджет Республики Узбекистан, 20 процентов – в Специальный фонд развития материально-технической базы, социального стимулирования сотрудников и прочих расходов МВД.

В настоящее время операторы Call-центра биржи постоянно консультируют клиентов по вопросам их участия на онлайн-аукционах по телефонному номеру 207-00-33. Кроме того на официальном вебсайте биржи www.uzex.uz функционируют такие интерактивные услуги как онлайн консультация, анонимное онлайн анкетирование, обращение граждан в электронной форме и телефон доверия. В ближайшие дни на вебсайте биржи будет размещена видеоинструкция по участию на электронных аукционных торгах.

Биржа также обеспечивает для каждого покупателя через его персональный кабинет возможность подачи в электронном виде жалобы на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц биржи или ГУБДД МВД.

По итогам пресс-конференции ответственные специалисты УзРТСБ, Министерства финансов и ГУБДД ответили на вопросы представителей средств массовой информации.

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