Региональное содружество в области связи: перспективы использования радиочастотного спектра, технологий радиосвязи

В г. Самарканд началась работа структур Регионального содружества в области связи (РСС), а именно Рабочей группы по управлению радиочастотным спектром, Рабочей группы по радиовещанию и Рабочей группы по подготовке к Ассамблее радиосвязи и Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи.

Рабочие группы образованы при Комиссии РСС по управлению радиочастотным спектром и спутниковых орбит. Заседания рабочих групп и комиссии пройдут в период с 11 по 15 сентября 2017 года.

В мероприятиях принимают участие более 80 специалистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, Исполнительного комитета РСС, Международного союза электросвязи, Международного союза радиолюбителей, международных ассоциаций мобильной связи GSM (Global System for Mobile Communications), GSA (Global mobile Supplier Association).

Специалистами будут обсуждаться вопросы формирования Общей таблицы распределения частот стран-участников РСС, радиочастотные аспекты приложения Интернета вещей (IoT), защита радионавигационной спутниковой службы от помех радиоприёму сигналов Глобальных навигационных спутниковых систем, защита сетей сотовой связи от помех.

В области наземного цифрового телевизионного и звукового вещания участники рассмотрят работы по исследованию условий внедрения перспективных систем телевизионного вещания, методические указания по учету рельефа местности при проведении расчетов электромагнитной совместимости для приграничной координации частотных присвоений станциям наземных радиослужб, результаты исследований возможностей обеспечения частотным ресурсом наземного цифрового телевизионного вещания.

В рамках регионального сотрудничества участники обсудят предварительную позицию администраций связи РСС по пунктам повестки дня Всемирной конференции радиосвязи 2019 года Международного союза электросвязи (МСЭ), информацию о деятельности его Радиорегламентарного комитета, подготовки к Ассамблее радиосвязи МСЭ 2019 года и другие вопросы.

Решения и документы, принятые по результатам работы будут применены в деятельности администраций связи, операторов телекоммуникаций, в международном взаимодействии стран РСС по защите общих интересов использования радиочастотного спектра.

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