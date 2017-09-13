Равшан Ирматов выбирает P10

Неоднократный «Лучший рефери Азии» по футболу Равшан Ирматов в этом году отметил свой 40-летний юбилей. Несмотря на возраст, именитый спортсмен полон сил и энергии и во всю готовится к предстоящему Чемпионату мира по футболу в России, который пройдет в 2018 году.

Как известно, Ирматов является официальным лицом – «бренд-амбассадором» компании «Huawei» в Узбекистане и представляет новейшие модели смартфонов в социальной и коммерческой рекламе. В связи с 26-летием Независимости Республики Узбекистан и юбилеем рефери, Равшану Ирматову был вручен новейший флагман компании «Huawei-P10», а также гаджет «Talk Band B3».

«Дизайн и качество продукции Huawei совершенствуются с каждым годом. Например, пользуясь часами «Huawei Watch» мне намного удобней стало планировать свой день и проводить тренировки. А смартфон компании полюбила вся моя семья. И дело даже не в том, что я являюсь лицом компании, а в действительно очень хорошей продукции. В прошлом году, после того, как компания подарила мне P9, мне даже пришлось купить такой же аппарат и для супруги, так как ей он сразу же понравился. Особенно надо отметить двойную камеру, которая позволяет снимать фотографии и видео высокого качества. Во время работы на международных играх, я не раз показывал видео-повторы и записи игр, используя смартфон «Huawei», и коллеги по цеху поражались качеством», — утверждает Равшан Ирматов.

Надо отметить, что в этом году смартфон P10 был широко представлен аудитории как, своего рода, фото-студия в кармане. Изобретатели и специалисты Huawei совместно с коллегами из компании «Leica» с особым энтузиазмом и утонченностью подошли к созданию данной модели.

Было заявлено, что смартфон имеет специальное покрытие, на котором не остаётся ни отпечатков пальцев, ни царапин. Отдельный аспект — цветовая гамма. Она подбиралась совместно с компанией Pantone, разработавшей в своё время одноимённую систему идентификации цветов для полиграфии.

Что касается аппаратной платформы, то она, как и ожидалось, подверглась лишь плановым усовершенствованиям. В Huawei P10 применяется восьми ядерная однокристальная система HiSilicon Kirin 960 (4 × Cortex-A73 + 4 × Cortex-A53, GPU Mali-G71MP8), а также 64 Гб-й флеш-накопитель. Кроме того, Huawei P10 Plus позиционируется компанией, как первый смартфон с поддержкой 4.5G LTE со скоростью загрузки данных до 600 Мбит/с.

«Мы всегда рады предоставить самый продвинутый флагманский телефон нашим друзьям и партнерам. Я уверен, что, пользуясь данной моделью телефона, Равшан Ирматов получит большое удовольствие от фото и видео материалов, так как в P10 установлена 5,1-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 точек, в то время как вариант с приставкой Plus получил 5,5-дюймовый экран, отображающий 2560 × 1440 пикселей. Таким образом, P10 Plus стал первым представителем флагманской серии P, оснащённым экраном QuadHD. Защитное стекло у обеих моделей имеет маркировку Gorilla Glass5 и модный сейчас 2.5D-дизайн», — комментирует генеральный менеджер Huawei в Узбекистане Ван Пэн, вручая новую модель лучшему рефери Азии.

Несмотря на неудачное выступление футболистов Узбекистана в отборочных играх Чемпионата Мира, все-таки, представитель Узбекистана будет в России. Надеемся, что своим справедливым судейством Ирматов приобретет все больше поклонников и в каждых своих победах рядом с ним всегда будет смартфон компании Huawei.

Источник: пресс-релиз компании