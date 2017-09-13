Развитие рынка ИКТ в Узбекистане

IDC пересматривает прогноз развития рынка ИКТ в Узбекистане в сторону повышения

Либерализация экономики Узбекистана затрагивает важные сферы ее регулирования, способные оказать значительное позитивное воздействие как на общий бизнес-климат в стране, так и развитие ИКТ рынка в частности. В первую очередь, это, конечно же, относится к либерализации валютной политики и внешнеторговых операций. В целом ход действий правительства в этом направлении свидетельствует о достаточно взвешенном подходе.

Так, с начала 2017 года в стране были предпринятые следующие меры, способные значительно облегчить условия ведения бизнеса:

снижена доля обязательной продажи экспортной выручки до 25% (за исключением 16 позиций стратегических товаров);

продажа экспортной выручки была полностью отменена для индивидуальных предпринимателей (также с исключениями по стратегическим товарам – зерно, газ и др.);

в июне 2017 банки получили право продавать валюту юридическим лицам по рыночному курсу.

Данные меры позволят бизнесу аккумулировать на счетах гораздо большие объемы выручки в иностранной валюте для потребностей импорта. Более того, для всех юридических лиц без исключений получен доступ к свободной покупке валюты для целей импортных операций, то есть, по сути, созданы равные условиях для всех игроков рынка ИКТ – от малых предприятий, до крупных вендоров, дистрибьютеров и корпоративных клиентов.

В дальнейшем Правительство Узбекистана планирует полностью либерализовать валютный рынок, и установить рыночный механизм валютного курса с отменой лицензирования, обязательной продажи экспортной выручки, установлением свободного вывоза наличной валюты и переводов предприятий, реализацией прав физических лиц по свободному распоряжению валютными средствами и т.д.

Учитывая мнение МВФ о всесторонней поддержке курса правительства и готовности экономики к либерализации валютного регулирования в виде таких параметров как внешний долг страны к ВВП (около 16% в 2015 году и не более 20% на сегодняшний день), объем золотовалютных резервов (около 20 млрд долларов США) и положительное сальдо торгового баланса, Узбекистан имеет все предпосылки для установления равновесного и стабильного валютного курса в средне- и долгосрочной перспективе.

Исходя из вышеуказанного и при условии полной либерализации внешнеторгового и валютного регулирования в Узбекистане в 2017-2018 годах, IDC изменило текущий и долгосрочный прогноз развития ИКТ сектора по сравнению с прогнозом 2016 года (здесь и далее прогнозы по состоянию на 2016 год в скобках).

Рынок ИТ Узбекистана в 2017 году вырастет на 6.9% (4.8%), отражая умеренный рост в условиях девальвации и восстановление государственного и корпоративного сектора экономики. Наибольший прирост роста будет зафиксирован в сегменте услуг – 17.6% (13.3%). Сегменты ИТ-оборудования и программного обеспечения вырастут на 6.1% (4.1%) и 13.6% (12.4%) соответственно.

Среднегодовые темпы роста (параметр CAGR) за период 2016-2021 годов были изменены следующим образом (в скобках указан аналогичный прогноз, созданный годом ранее на период 2015-2020 годов):

Рынок ИТ в целом — 12.9% (8.2%)

Оборудование — 12.1% (7.7%)

Услуги — 22.1% (13.3%)

Программное обеспечение — 19.6% (11.3)

По оценкам IDC, при условии реализации всех планов правительства по либерализации внешнеторговых операций, валютного режима и условий ведения бизнеса в Узбекистане, темпы роста ИТ-рынка страны будут в среднем на 30% выше по сравнению с предыдущим прогнозом, не учитывавшим данные меры.

Таким образом, IDC ожидает что через 5 лет ИТ рынок Узбекистана вырастет на 83.5%, в сравнении с 2016 годом. В том числе, сегмент оборудования – на 76.9%, программного обеспечения – на 145.2% и ИТ-услуг – на 171.5%.

Более того, в случае дополнительных мер экономической стимуляции со стороны правительства, компания IDC ожидает еще более оптимистичные темпы роста ИТ-рынка этой страны.

Источник: пресс-релиз компании