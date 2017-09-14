11 сентября 2017 года в г. Самарканде (Республика Узбекистан) начали свою работу 4-е заседание Рабочей группы по подготовке к ВКР-19/АР-19, 10-е заседание Рабочей группы по управлению радиочастотным спектром и 9-е заседание Рабочей группы по радиовещанию.

В заседаниях принимают участие представители администраций связи РСС: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, а также представители Международного союза электросвязи (МСЭ), Международного союза радиолюбителей Региона-1 (IARU-R1), Международного оператора спутниковой связи «Inmarsat», ассоциации «Global mobile Suppliers Association» (GSA), GSM Association (GSMA) и Исполнительного комитета РСС.

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