Издательство infoCOM.UZ участвует в фестивале детской книги

С 14 по 16 сентября проводится III фестиваль Детской книги. Наше издательство также активно участвует в данном событии со своим стендом в парке им. Гафура Гуляма в Ташкенте.

Молодежь интересует информационными технологиями, а потому очень активно подходят к нашему стенду.

Подробнее о том, как проходит фестиваль книги можно узнать здесь