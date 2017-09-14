Издательство infoCOM.UZ участвует в фестивале детской книги
14 сентября 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
С 14 по 16 сентября проводится III фестиваль Детской книги. Наше издательство также активно участвует в данном событии со своим стендом в парке им. Гафура Гуляма в Ташкенте.
Молодежь интересует информационными технологиями, а потому очень активно подходят к нашему стенду.
Подробнее о том, как проходит фестиваль книги можно узнать здесь
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