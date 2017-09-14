Полмиллиона пользователей почтовой службы uMail.uz

Количество почтовых ящиков в почтовом сервисе uMail.uz превысило полмиллиона! В мае исполнилось четыре года со дня старта нашей почты.

До этого, в течение нескольких лет среди сервисов, нужных Узнету, все опрашиваемые указывали необходимость создания хорошей почтовой службы, надежной, бесплатной, быстрой, защищенной от атак и вирусов. Необходимость создания общенациональной почтовой службы была отмечена на государственном уровне и указана среди задач, поставленных в Протоколе заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан №3 от 15 июня 2011 года, а также в Приказе УзАСИ №235 от 4 августа 2011 года. Для исполнения задачи Центром UZINFOCOM была создан почтовый сервис uMail.uz, стартовавший 15 мая 2013 года. Ровно через месяц был запущен вариант с интерфейсом на узбекском языке.

В апреле 2014 года объём почтового ящика был увеличен с 200 Мб до 1 Гб, а в августе того же года увеличен до 10 Гб. Такой большой объём позволяет использовать почту для хранения важных файлов — фотографий и документов. Объём одного письма по-прежнему ограничен 20 мегабайтами.

Почтой можно пользоваться как через веб-интерфейс, так и через почтовые клиенты Outlook, The Bat!, Thunderbird и другие.

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