Повышение качества медицинских услуг за счет использования современных информационных технологий

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения регионов глубоко анализирует положение дел в системе здравоохранения, всесторонне останавливается на предотвращении некоторых недостатков, дает соответствующие рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Глава государства в ходе посещения районов столицы в целях ознакомления с осуществляемой созидательной благоустроительной работой, ходом социально-экономических реформ, диалога с народом, особое внимание уделяет первичному звену здравоохранения. В частности, в ходе посещения Шайхантохурского района глава государства предложил образовать образцовую семейную поликлинику по оказанию населению квалифицированной медико-санитарной помощи.

Эта инициатива поддержана специалистами сферы. Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Законодательной палатой Олий Мажлиса разработало совместный план мероприятий, уже начата практическая работа по его реализации. Была глубоко изучена деятельность и выбрана для воплощения этих целей семейная поликлиника № 47 в Шайхантохурском районе.

В рамках проведённых работ была создана корпоративная локально-вычислительная сеть семейной поликлиники №47. В ее состав вошли 8 компьютеров Врачей общей практики, 11 компьютеров узких специалистов, персональные компьютеры в регистратуре, кабинетах лаборатории, статистики, главного врача, его заместителя и главной медицинской сестры (всего 32 компьютера). Все рабочие места укомплектованы требуемой компьютерами, оргтехникой и необходимым программным обеспечением.

Осуществлено высокоскоростное подключение семейной поликлиники №47 по оптоволоконному кабелю связи к городской телефонной сети и корпоративной информационной системе Минздрава.

В электронный формат переведены медицинские амбулаторные карты всего лечебного контингента поликлиники – 24000.

Обеспечено предоставление услуг населению по записи на прием к врачам посредством Интернет, а также организации приема в поликлинике на основе технологии «электронной очереди». Разработаны приложения, позволяющего получать просителям поликлиник бесплатный доступ по беспроводным технологиям (WI-FI) к актуальным электронным информационным ресурсам по тематике профилактики заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.

Подробно о проделанной работе на слайдах:

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